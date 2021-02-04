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中国公路自行车联赛第一站比赛在洛收官 冠军选手这样说……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.28 22:01

　　3月28日，“巴迪瑞”杯2021年中国公路自行车联赛第一站比赛在洛宁县结束。在为期5天的比赛中，黑龙江队共收获2金2银1铜，成为本次比赛最大赢家。洛宁当地秀美的自然风光和良好的赛事组织保障水平得到了中国自行车运动协会、参赛选手等各方点赞。

　　2021年中国公路自行车联赛，共有5站分站赛和1站总决赛，其中前两站分站赛均在洛宁举办，由中国自行车运动协会、河南省体育局、洛阳市人民政府主办，河南省自行车现代五项运动管理中心、河南省自行车运动协会、洛阳市体育局和洛宁县人民政府联合承办，河南省巴迪瑞体育用品有限公司协办。3月24日至3月28日举行第一站比赛，3月31日至4月4日举行第二站比赛。每站分站赛设有男、女个人计时赛，男、女团体计时赛，男子80公里、女子60公里城市绕圈赛，男子195公里、女子130公里个人赛(大组赛)共8个项目。共有来自北京、天津、河南、中国香港等地以及俱乐部等29支代表队的500余名领队、教练员、运动员参加第一站比赛。其中，黑龙江代表队在第一站比赛中表现抢眼，夺得2金2银1铜的成绩，展示出在公路自行车项目上雄厚的实力。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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