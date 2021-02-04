国内首家期刊创刊号专题博物馆将在洛阳开馆【视频】

作为国内首家期刊创刊号专题博物馆，洛阳师范学院中图期刊创刊号博物馆将于下周开馆。昨日下午，记者来到洛阳师范学院新闻与传播学院一楼，发现该博物馆里的“宝贝”可真不少。

作为国内首家期刊创刊号专题博物馆，洛阳师范学院中图期刊创刊号博物馆将于下周开馆。昨日下午，记者来到洛阳师范学院新闻与传播学院一楼，发现该博物馆里的“宝贝”可真不少。

一走进中图期刊创刊号博物馆，首先映入眼帘的是《人民日报》创刊号，这张创刊号原件上印着：中华民国三十七年六月十五日创刊。

馆内还有不少稀有期刊创刊号，如民国三年创刊的中英文版《学生杂志》、1915年创刊的《青年杂志》、1923年创刊的美国《时代周刊》、1920年创刊的《共产党月刊》、1937年创刊的《呐喊》、1947年创刊的《原子弹》、1949年创刊的《新华月报》等。

在多个展架上，还陈列着从中央到地方各个时期创办的党刊，有中国共产党成立初期、抗日战争时期、解放战争时期，以及新中国成立后各个时期的，琳琅满目。

该博物馆负责人李纪从介绍，馆藏期刊创刊号、复刊号、改刊号等两万余册，各个时期的党刊创刊号1200余种。由于馆内场地有限，目前他精心挑选了近千本党刊创刊号将进行展出。

为庆祝中国共产党成立100周年，在开馆当天，中国共产党百年党刊经典期刊创刊号展也将在该馆同时进行。