洛阳迎牡丹文化节、保平安、客运市场专项整治行动启动

27日，记者从洛阳市交通运输局了解到，目前洛阳市交通运输执法系统迎牡丹文化节、保平安、客运市场专项整治行动已启动，将持续至5月5日。
27日，记者从洛阳市交通运输局了解到，目前洛阳市交通运输执法系统迎牡丹文化节、保平安、客运市场专项整治行动已启动，将持续至5月5日。
中国洛阳牡丹文化节即将来临。
27日，记者从洛阳市交通运输局了解到，目前洛阳市交通运输执法系统迎牡丹文化节、保平安、客运市场专项整治行动已启动，将持续至5月5日。
此次行动旨在维护全市客运市场秩序，严厉打击全市客运市场非法违规经营行为，迎接中国洛阳牡丹文化节。
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