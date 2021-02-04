天气转晴 牡丹花开 明天您可坐着地铁游洛阳、赏牡丹

今天多云转晴天，偏西风3级左右，气温8℃到26℃。

昨天，小雨淅沥，天气转凉。今天，雨过天晴。根据最新的气象资料分析，短期内高空转为槽后西北气流控制，天气转晴。市气象台预计，今天多云转晴天，偏西风3级左右，气温8℃到26℃；明天晴天到多云，偏西风3级转偏东风4级，气温10℃到28℃。

“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”又到了牡丹花开时节，昨天，第39届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组发布花情预报，从4月1日起，我市各牡丹观赏园的牡丹陆续进入盛花期。

昨天，记者在街头走访发现，市区道路、广场及街心游园牡丹已陆续开放，不少市民驻足欣赏，拍照留念。

周日，对于洛阳人来说是个值得铭记的日子，洛阳地铁1号线开通初期运营，洛阳将成为中西部非省会城市中第一个开通地铁的城市，坐着地铁赏牡丹将成为现实。

洛阳地铁1号线上海市场站附近有牡丹公园，该园古牡丹区拥有株龄超过百年的牡丹2000余株。牡丹广场站，牡丹广场栽种的牡丹成为一道美丽的风景线。王城公园站，王城公园内有牡丹观赏区、牡丹文化区、历史文化区、大型游乐区、动物园五大景区。周王城广场站，周王城广场上也栽种有牡丹。应天门站，隋唐洛阳城九洲池景点内栽种牡丹近百株，株龄均已超过百年，景点从外地引入百年紫斑牡丹，株龄最长的有300多年。（记者 余子愚 通讯员 郭铭博）