今日，《洛阳市住房公积金2020年度报告》出炉，截至2020年年底，全市住房公积金实缴单位7613家，实缴职工57.23万人，缴存额82.50亿元，提取64.48亿元。

今日，《洛阳市住房公积金2020年度报告》出炉，截至2020年年底，全市住房公积金实缴单位7613家，实缴职工57.23万人，缴存额82.50亿元，提取64.48亿元；有13.75亿元用于廉租房(公租房)建设；个人贷款1.48万笔，支持购建住房面积177.18万平方米。

总体来看，洛阳去年住房公积金运行平稳，社会经济效益显著。该报告从多个方面进行详细分析。

住房公积金归集能力及范围大幅提升

2020年度，全市住房公积金缴存额82.50亿元，同比增长10.78%。截至年底，缴存总额达到635.83亿元，同比增长14.91%；人均年缴存额1.44万元，同比增长10.77%。

●缴存单位数量同比净增

全市实缴单位数量达到7613家，全年新开户单位数890家，同比净增361家。其中，国家机关与事业单位占38.09%，国有企业占13.62%，城镇集体企业占1.22%，外商投资企业占1.08%，城镇私营企业与其他城镇企业占30.58%，民办非企业单位和社会团体占3.93%，个人自愿缴存及其他占11.48%。

●缴存职工人员构成基本稳定

全市实缴职工数量目前为57.23万人，比前年同比增长0.19%。其中，国家机关与事业单位职工占33.27%，国有企业职工占33.80%，城镇集体企业职工占0.97%，外商投资企业职工占2.80%，城镇私营企业与其他城镇企业职工占18.98%，民办非企业单位和社会团体职工占1.83%，个人自愿缴存及其他占8.34%。

从数据来看，洛阳住房公积金归集能力及范围大幅提升。全市缴存职工人员构成基本稳定：低收入群体占45.24%，中等收入群体占50.98%，高收入群体占3.78%。

住房公积金作用发挥明显

●提取

截至2020年年底，全市住房公积金提取总额为395.81亿元，同比增长19.46%。全年有22.94万名职工提取125.25万笔，数额为64.48亿元，同比增长15.06%。职工当年通过提取公积金购房面积为342.48万平方米。

从资金用途来看，住房消费提取占76.77%，其中，购买、建造、翻建、大修自住住房占33.90%；偿还购房贷款本息占42.20%；租赁住房占0.67%。非住房消费提取占23.23%，其中，离休和退休提取占15.36%；完全丧失劳动能力并与单位终止劳动关系提取占7.10%；户口迁出本市或出境定居占0.78%；其他占0.73%。

●贷款

2020年度，洛阳市共发放住房公积金个人住房贷款1.48万笔，同比增长6.18%，支持职工购房面积达到177.18万平方米；总额为59.16亿元，套均贷款额为40.01万元；职工通过公积金贷款可节约利息支出10.94亿元。

去年洛阳住房公积金个人贷款保障主体为中低收入群体职工，主要支持其首次购买中小户型住房。其中，90(含)平方米以下房子占13.15%；90平方米至144(含)平方米房子占77.22%；144平方米以上房子占9.63%。

洛阳市住房公积金管理中心相关负责人介绍，截至2020年年底，洛阳市住房公积金贷款支持职工家庭累计达16.5万户，贷款总额为412.15亿元，个人住房贷款市场占有率达23.02%。以一户购买首套住房的家庭为例，若其申请住房公积金贷额度为45万元，采用等额本息方式还款30年，对比商贷，每月归还贷款本息额合计少429.84元，如不考虑还款期间提前还贷及利率调整等因素，最终可节约支付利息15.47万元。

●社会效益

2020年，住房公积金缴存额、个人住房类消费提取额、个人住房贷款发放额成逐年上升趋势，截至2020年末，全市住房公积金运用率为96.39%，同比增加6.25个百分点。据洛阳市住房公积金管理中心统计，去年该中心向市财政上交2145.10万元，上交城市廉租住房(公共租赁住房)建设补充资金137539.74万元，不仅为解决困难群体住房问题提供了强有力的资金保障，满足了缴存职工住房消费需求，也有力地服务全市经济发展大局，促进洛阳市房地产市场的健康平稳。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 高峰 文/图）