洛阳将打造国际先进大型矿山装备研发生产基地

近日，中信重工发布的2020年度报告显示，去年该企业营业收入同比增长20.58%，净利润同比增长46.16%。这个成绩单，彰显了该企业近年推进以悬臂式硬岩掘进机等为代表的掘进装备新产品产业化工作取得持续突破，为我市矿山装备产业升级打下坚实基础。

近日，中信重工发布的2020年度报告显示，去年该企业营业收入同比增长20.58%，净利润同比增长46.16%。这个成绩单，彰显了该企业近年推进以悬臂式硬岩掘进机等为代表的掘进装备新产品产业化工作取得持续突破，为我市矿山装备产业升级打下坚实基础。

目前，在矿山装备产业上，我市以中信重工等企业为龙头，已具备大型矿山、冶金、水泥等加工设备生产能力，其中大型立盘过滤机、大型自磨机等设备技术达到世界先进水平，大型钻机、大型矿井提升机等设备技术在国内处于领先地位。

随着新发展格局持续构建，我国对矿山行业的要求不断提高，使得该行业对智能化、大型化、成套化设备需求不断提高，矿山装备产业格局当前正进行新一轮调整，产业升级势在必行。

在具体发展上，我市将充分发挥老工业基地优势，以促进转型升级、完善提升产业链条为核心，培育规模化、系列化、服务化、定制化的矿山装备产业集群，力争今年全市矿山装备产业营业收入达到350亿元；到2023年，建设“设计+生产+施工+运维+服务”的矿山装备全产业链，打造以涧西区、高新区为主要载体的国际先进大型矿山装备研发生产基地；到2025年，全市矿山装备产业营业收入达到1000亿元。推动产业涵盖设备总包、建设总包、运营维保、设备生产、工程施工、运营服务等领域，不断拉长产业链条。

围绕矿山装备产业链发展，我市将以“强链”为主，重点提升产品质量、拓展产品市场，同时依托矿山重型装备国家重点实验室，加大对重点、难点矿山设备技术的研发力度，不断提升产品质量，进一步丰富产品类型，打造矿山装备优势产品，提升我市矿山装备产品在国内和国际市场的影响力。

在采矿机械设备方面，我市将依托中信重工、大华重机等企业，加大技术创新和市场布局，重点提升以悬臂式硬岩掘进机等为代表的掘进装备产品研发和制造体系，实现采矿机械装备产品的标准化、系列化。

在选矿机械设备方面，我市将充分发挥中信重工矿山重型装备国家重点实验室优势，重点发展技术先进、高性价比、低故障率、低使用成本的颚式破碎机等破碎机械，以及棒磨机、球磨机和自磨机等粉磨机械。

建设布局创新平台是我市推进矿山装备产业发展的重要手段。未来我市将在矿山装备领域争创省级制造业创新中心、河南省矿山重型装备国际合作基地、国家智能矿山装备技术创新中心，支持中信重工、洛北重工等企业对标提升，创建省级创新引领型企业，并谋划实施千万吨级矿山粉磨装备智能控制技术、高效智能液压圆锥破碎机研发等重大科技项目，推动科研成果就地转化为现实生产力。

在产业招商上，目前我市已在采矿机械设备、选矿机械设备、液压元器件三大领域梳理了6家招商重点对接企业，后续将围绕矿山挖掘、装载、运输等方向推进对接，加强与国内外顶尖选矿机械设备企业交流学习，同时积极引进液压元器件企业落户洛阳，尽快在液压元器件领域形成突破，力争在“十四五”期间对接引入矿山装备产业亿元以上项目5个以上，形成以中信重工为龙头，重点企业、配套企业全面发展的产业格局。（记者 陈曦 通讯员 王燕飞 杨东海）