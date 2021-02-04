2020年度洛阳市“民主法治示范村（社区）”出炉

25日，洛阳市司法行政工作会议召开。会上宣读了《洛阳市司法局洛阳市民政局关于命名2020年度洛阳市“民主法治示范村(社区)”的决定》，全市506个村(社区)名列其中。

25日，洛阳市司法行政工作会议召开。会上宣读了《洛阳市司法局洛阳市民政局关于命名2020年度洛阳市“民主法治示范村(社区)”的决定》，全市506个村(社区)名列其中。

去年以来，洛阳市深入开展“民主法治示范村(社区)”创建活动，有力地促进了基层民主法治建设。经广泛发动、自评申报、乡镇初审和县级司法局、民政局复审，洛阳市司法局、洛阳市民政局最终审核，确定偃师大口镇山张村等360个村为2020年度洛阳市民主法治示范村，孟津城关镇大华社区等146个社区为2020年度洛阳市民主法治示范社区。

下一步，洛阳市将按照“党建引领、‘四治’并进、服务进村(社区)”要求，加强党对基层治理的集中统一领导，持续推进民主法治示范村(社区)建设，激发群众内生动力，提升基层治理体系和治理能力现代化水平，为全面实现乡村振兴，为加快推进现代化洛阳都市圈建设提供坚实法治保障。

2020年度洛阳市民主法治示范村名单

(360个)

偃师

1.偃师大口镇山张村

2.偃师府店镇双塔村

3.偃师缑氏镇刘庄村

4.偃师山化镇汤泉村

5.偃师邙岭镇吉家沟村

6.偃师翟镇镇圪当头村

7.偃师翟镇镇宁南村

8.偃师岳滩镇寇圪垱村

9.偃师首阳山街道邢沟村

10.偃师顾县镇李湾村

孟津

1.孟津麻屯镇董村村

2.孟津麻屯镇柏树沟村

3.孟津麻屯镇宋岭村

4.孟津麻屯镇潘沟村

5.孟津平乐镇象庄村

6.孟津平乐镇上屯村

7.孟津平乐镇上古村

8.孟津送庄镇东山头村

9.孟津送庄镇莫沟村

10.孟津常袋镇姚凹村

11.孟津常袋镇拐坪村

12.孟津常袋镇常平村

13.孟津常袋镇西小梵村

14.孟津小浪底镇上沟村

15.孟津小浪底镇东达宿村

16.孟津小浪底镇小浪底村

17.孟津小浪底镇相留村

18.孟津会盟镇小集村

19.孟津会盟镇下古村

20.孟津会盟镇吕村村

21.孟津会盟镇花园村

22.孟津会盟镇扣西村

23.孟津横水镇张庄村

24.孟津横水镇上院村

25.孟津横水镇会瀍村

26.孟津朝阳镇张阳村

27.孟津朝阳镇伯乐村

28.孟津朝阳镇卫坡村

29.孟津朝阳镇徐沟村

30.孟津白鹤镇马院村

31.孟津白鹤镇长秋村

32.孟津白鹤镇落驾沟村

33.孟津白鹤镇河清村

新安县

1.新安县北冶镇北冶新村

2.新安县北冶镇甘泉村

3.新安县北冶镇张官岭村

4.新安县北冶镇王岭村

5.新安县北冶镇五元沟村

6.新安县北冶镇高庄村

7.新安县仓头镇寨上村

8.新安县仓头镇北黄洼村

9.新安县仓头镇王村村

10.新安县仓头镇中沟村

11.新安县磁涧镇东皇村

12.新安县磁涧镇杨镇村

13.新安县磁涧镇李子沟村

14.新安县磁涧镇游沟村

15.新安县磁涧镇奎门村

16.新安县南李村镇荒坡村

17.新安县南李村镇郁山村

18.新安县南李村镇下板峪村

19.新安县南李村镇花沟村

20.新安县南李村镇懈寺村

21.新安县南李村镇韦庄村

22.新安县南李村镇东花沟村

23.新安县南李村镇陈屯村

24.新安县南李村镇南张村村

25.新安县南李村镇南郭庄村

26.新安县南李村镇铁李村

27.新安县青要山镇石板岭村

28.新安县青要山镇仓田村

29.新安县青要山镇前河村

30.新安县石井镇太平庄村

31.新安县石井镇西岭村

32.新安县石井镇潭上村

33.新安县石井镇寺坡山村

34.新安县石井镇黛眉村

35.新安县石井镇黑扒村

36.新安县石寺镇西沟村

37.新安县石寺镇高庄村

38.新安县石寺镇畛河新村

39.新安县石寺镇林岭村

40.新安县铁门镇崔家庄村

41.新安县铁门镇刘河村

42.新安县铁门镇郭沟村

43.新安县铁门镇杨树洼村

44.新安县铁门镇沟头村

45.新安县铁门镇南高庄村

46.新安县五头镇大洼村

47.新安县五头镇尚庄村

48.新安县五头镇官岭村

49.新安县五头镇寺上村

50.新安县五头镇河北村

51.新安县五头镇蔡庄村

52.新安县正村镇十万村

53.新安县正村镇王庄村

54.新安县正村镇郭峪村

55.新安县正村镇石泉村

56.新安县正村镇尚庄村

57.新安县正村镇西沟村

58.新安县正村镇金溪村

59.新安县正村镇东郭峪村

伊川县

1.伊川县半坡镇刘瑶村

2.伊川县半坡镇白窑村

3.伊川县酒后镇吕寨村

4.伊川县酒后镇三王村

5.伊川县酒后镇南庄村

6.伊川县水寨镇司马沟村

7.伊川县高山镇郑村村

8.伊川县高山镇草场村

9.伊川县高山镇魏庄村

10.伊川县白沙镇孙岭村

11.伊川县白沙镇吴堂村

12.伊川县白沙镇郝湾村

13.伊川县鸦岭镇许沟村

14.伊川县鸦岭镇卢村村

15.伊川县鸦岭镇老虎窑村

16.伊川县葛寨镇梁沟村

17.伊川县葛寨镇南坪村

18.伊川县葛寨镇黄庄村

19.伊川县白元镇魏寨村

20.伊川县白元镇杨寨村

21.伊川县白元镇洁泊寨村

22.伊川县彭婆镇陈沟村

23.伊川县彭婆镇磨洼村

24.伊川县彭婆镇杨门村

25.伊川县吕店镇邵沟村

26.伊川县吕店镇温沟村

27.伊川县吕店镇上庄村

宜阳县

1.宜阳县白杨镇窑凹村

2.宜阳县樊村镇前杓村

3.宜阳县香鹿山镇龙王村

4.宜阳县锦屏镇苗村村

5.宜阳县锦屏镇杨店村

6.宜阳县董王庄乡前村村

7.宜阳县莲庄镇莲庄村

8.宜阳县张坞镇留召村

9.宜阳县张坞镇庞沟村

10.宜阳县张坞镇程屋村

11.宜阳县张坞镇程子村

12.宜阳县张坞镇平南村

13.宜阳县赵堡镇史庄村

14.宜阳县赵堡镇十字岭村

15.宜阳县赵堡镇龙王庙村

16.宜阳县韩城镇陡沟村

17.宜阳县韩城镇五岳沟村

18.宜阳县韩城镇窑上村

19.宜阳县韩城镇官东村

20.宜阳县盐镇乡北召村

21.宜阳县盐镇乡沙沟村

汝阳县

1.汝阳县内埠镇马坡村

2.汝阳县内埠镇池子头村

3.汝阳县内埠镇湾寨村

4.汝阳县王坪乡王坪村

5.汝阳县王坪乡大庄村

6.汝阳县小店镇马沟村

7.汝阳县小店镇付庄村

8.汝阳县小店镇杨家渠村

9.汝阳县柏树乡华沟村

10.汝阳县柏树乡杨沟村

11.汝阳县柏树乡漫流村

12.汝阳县上店镇辛庄村

13.汝阳县上店镇西庄村

14.汝阳县上店镇庙岭村

15.汝阳县靳村乡鱼山村

16.汝阳县靳村乡西沟村

17.汝阳县靳村乡七里村

18.汝阳县靳村乡石寨村

19.汝阳县三屯镇庙湾村

20.汝阳县三屯镇南保村

21.汝阳县三屯镇黄营村

22.汝阳县三屯镇秦岭村

23.汝阳县三屯镇新建村

24.汝阳县刘店镇岘山村

25.汝阳县刘店镇二郎村

26.汝阳县刘店镇枣园村

27.汝阳县刘店镇红里村

28.汝阳县蔡店乡老庄村

29.汝阳县蔡店乡冷铺村

30.汝阳县蔡店乡草营村

31.汝阳县蔡店乡妙东村

32.汝阳县蔡店乡妙西村

33.汝阳县蔡店乡蔡店村

34.汝阳县蔡店乡孟脑村

35.汝阳县陶营镇范滩村

36.汝阳县陶营镇罗营村

37.汝阳县陶营镇柿园村

38.汝阳县陶营镇陶营村

39.汝阳县付店镇东沟村

40.汝阳县付店镇付店村

41.汝阳县付店镇火庙村

42.汝阳县付店镇苇园村

43.汝阳县十八盘乡登山村

44.汝阳县十八盘乡十八盘村

45.汝阳县十八盘乡蒿坪村

46.汝阳县十八盘乡鸭兰村

47.汝阳县十八盘乡竹园村

洛宁县

1.洛宁县城郊乡崛东村

2.洛宁县城郊乡坞南村

3.洛宁县城郊乡溪村村

4.洛宁县城关镇凤翔村

5.洛宁县马店镇霍家岭村

6.洛宁县马店镇石门村

7.洛宁县马店镇上窑村

8.洛宁县马店镇胡原村

9.洛宁县长水镇王伙村

10.洛宁县罗岭乡前河村

11.洛宁县上戈镇庙上村

12.洛宁县上戈镇上戈村

13.洛宁县上戈镇柏树咀村

14.洛宁县故县镇隍城村

15.洛宁县故县镇焦寺河村

16.洛宁县下峪镇龙门店村

17.洛宁县下峪镇东山村

18.洛宁县下峪镇下峪村

19.洛宁县兴华镇兴华村

20.洛宁县兴华镇董寺村

21.洛宁县兴华镇沟门村

22.洛宁县兴华镇瑶子头村

23.洛宁县兴华镇西南村

24.洛宁县底张乡东磨头村

25.洛宁县底张乡黄村村

26.洛宁县底张乡草庙岭村

27.洛宁县底张乡礼村村

28.洛宁县底张乡古村村

29.洛宁县底张乡北安沟村

30.洛宁县景阳镇南洞村

31.洛宁县景阳镇洪岭村

32.洛宁县景阳镇虎沟村

33.洛宁县景阳镇西山底村

34.洛宁县赵村镇上陈宋村

35.洛宁县赵村镇土桥村

36.洛宁县赵村镇张营村

37.洛宁县赵村镇南赵村

38.洛宁县赵村镇西方村

39.洛宁县陈吴乡谷圭村

40.洛宁县陈吴乡德里村

41.洛宁县陈吴乡寨根村

42.洛宁县陈吴乡禄南村

43.洛宁县涧口乡张村寨村

44.洛宁县涧口乡寺上村

45.洛宁县涧口乡上陶峪村

46.洛宁县小界乡桑园村

47.洛宁县小界乡王村村

48.洛宁县小界乡史村村

49.洛宁县小界乡卡村村

50.洛宁县小界乡祝家园村

51.洛宁县小界乡新兴村

52.洛宁县小界乡姜阳村

53.洛宁县东宋镇贾窑村

54.洛宁县东宋镇大宋村

55.洛宁县东宋镇牛庄村

56.洛宁县东宋镇官西村

57.洛宁县东宋镇官东村

58.洛宁县东宋镇庙下村

59.洛宁县东宋镇下宋窑村

60.洛宁县河底镇城村村

61.洛宁县河底镇杨坡村

62.洛宁县河底镇河底村

63.洛宁县河底镇牛渠村

64.洛宁县河底镇前屯村

65.洛宁县河底镇新生村

66.洛宁县河底镇元村村

栾川县

1.栾川县石庙镇庄科村

2.栾川县陶湾镇前锋村

3.栾川县栾川乡堂上村

4.栾川县栾川乡方村村

5.栾川县栾川乡雷湾村

6.栾川县白土镇白土村

7.栾川县狮子庙镇山前村

8.栾川县狮子庙镇红庄村

9.栾川县狮子庙镇西羊道村

10.栾川县狮子庙镇三官庙村

11.栾川县狮子庙镇瓮峪街村

12.栾川县狮子庙镇山岔村

13.栾川县秋扒乡嶂峭村

14.栾川县三川镇祖师庙村

15.栾川县叫河镇西新科村

16.栾川县叫河镇栗树沟村

17.栾川县赤土店镇马圈村

18.栾川县合峪镇柳坪村

19.栾川县合峪镇砭上村

20.栾川县合峪镇五村村

21.栾川县合峪镇黄土岭村

22.栾川县合峪镇钓鱼台村

23.栾川县潭头镇石坷村

24.栾川县潭头镇西坡村

25.栾川县潭头镇党村村

26.栾川县潭头镇断滩村

27.栾川县潭头镇秋林村

28.栾川县庙子镇黄柏村

29.栾川县庙子镇桃园村

30.栾川县庙子镇上河村

31.栾川县庙子镇下河村

32.栾川县庙子镇黄石砭村

33.栾川县庙子镇山湾村

嵩县

1.嵩县闫庄镇胡沟村

2.嵩县闫庄镇瑶湾村

3.嵩县闫庄镇裴岭村

4.嵩县闫庄镇竹园沟村

5.嵩县木植街乡北沟村

6.嵩县木植街乡石滚坪村

7.嵩县木植街乡蒲池村

8.嵩县木植街乡张槐村

9.嵩县车村镇铜河村

10.嵩县车村镇龙王村

11.嵩县车村镇水磨村

12.嵩县车村镇天桥沟村

13.嵩县车村镇陈楼村

14.嵩县车村镇接官亭村

15.嵩县车村镇纸房村

16.嵩县黄庄乡天息村

17.嵩县黄庄乡黄庄村

18.嵩县黄庄乡小庄科村

19.嵩县黄庄乡枣庄村

20.嵩县黄庄乡甲庄村

21.嵩县黄庄乡星石村

22.嵩县黄庄乡吕屯村

23.嵩县黄庄乡道回村

24.嵩县黄庄乡王村村

25.嵩县纸房镇西沟村

26.嵩县旧县镇马店村

27.嵩县旧县镇童子庄村

28.嵩县旧县镇上川村

29.嵩县大坪乡东源头村

30.嵩县大坪乡范庄岭村

31.嵩县大坪乡宋岭村

32.嵩县大坪乡楼上村

33.嵩县陆浑镇梁园村

34.嵩县陆浑镇楼上村

35.嵩县陆浑镇牛寨村

36.嵩县陆浑镇翟河村

37.嵩县陆浑镇万安村

38.嵩县何村乡李村村

39.嵩县何村乡桥头村

40.嵩县田湖镇毛庄村

41.嵩县田湖镇程村村

42.嵩县田湖镇滕王沟村

43.嵩县田湖镇崔元村

44.嵩县田湖镇黄门村

45.嵩县饭坡镇汪城村

46.嵩县饭坡镇田庄村

47.嵩县饭坡镇饭坡村

48.嵩县饭坡镇泥河村

49.嵩县饭坡镇沙坡村

50.嵩县饭坡镇张园村

51.嵩县九皋镇石黄村

52.嵩县九皋镇汪沟村

53.嵩县九皋镇郭庄村

54.嵩县城关镇南街村

55.嵩县城关镇北园村

56.嵩县大章镇东湾村

57.嵩县大章镇大章村

58.嵩县德亭镇大王沟村

59.嵩县德亭镇山峡村

60.嵩县德亭镇杨村村

61.嵩县德亭镇赵元村

62.嵩县白河镇白河街村

高新区

1.高新区丰李镇薛营村

2.高新区丰李镇牛屯村

2020年度洛阳市民主法治示范社区名单

(146个)

孟津

1.孟津城关镇大华社区

2.孟津城关镇贾滹沱社区

3.孟津城关镇杨庄社区

4.孟津城关镇水泉社区

5.孟津朝阳镇姚凹社区

新安县

1.新安县仓头镇孙都社区

2.新安县城关镇马沟社区

3.新安县城关镇何沟社区

4.新安县城关镇后峪社区

5.新安县城关镇上河社区

6.新安县城关镇王沟社区

7.新安县城关镇刘村社区

8.新安县城关镇暖泉社区

9.新安县城关镇西关社区

10.新安县城关镇绿苑社区

11.新安县城关镇学林社区

12.新安县城关镇上扬社区

13.新安县城关镇西高社区

14.新安县磁涧镇南窑社区

15.新安县铁门镇省庄社区

16.新安县铁门镇高平社区

17.新安县铁门镇西窑社区

18.新安县正村镇正村社区

19.新安县铁门镇庙头社区

20.新安县铁门镇芦院社区

伊川县

1.伊川县城关街道三龙口社区

2.伊川县河滨街道周岭社区

3.伊川县河滨街道大庄社区

汝阳县

1.汝阳县城关镇西街社区

2.汝阳县城关镇东街社区

3.汝阳县城关镇河西社区

洛宁县

1.洛宁县王范回族镇城西社区

栾川县

1.栾川县城关镇耕莘东路社区

2.栾川县白土镇马超营社区

3.栾川县狮子庙镇狮子庙社区

4.栾川县重渡沟管委会街上社区

5.栾川县重渡沟管委会重渡社区

6.栾川县冷水镇南泥湖社区

7.栾川县三川镇三川社区

嵩县

1.嵩县纸房镇高村社区

2.嵩县纸房镇上窑社区

3.嵩县纸房镇明理社区

4.嵩县旧县镇伊龙社区

5.嵩县何村乡凤翔社区

6.嵩县城关镇安康社区

7.嵩县城关镇文化社区

8.嵩县城关镇西关社区

9.嵩县白河镇慧安社区

涧西区

1.涧西区周山路街道周山社区

2.涧西区郑州路街道南村社区

3.涧西区珠江路街道理工社区

4.涧西区湖北路街道七二五社区

5.涧西区工农街道西马沟社区

6.涧西区长安路街道长安路三社区

7.涧西区武汉路街道秦岭路社区

8.涧西区长春路街道洛铜社区

9.涧西区天津路街道中侨绿城社区

10.涧西区南昌路街道江西路社区

11.涧西区重庆路街道重庆路第三社区

西工区

1.西工区唐宫路街道光华路社区

2.西工区王城路街道广电社区

3.西工区邙岭路街道黎明社区

4.西工区西工街道市府院社区

5.西工区金谷园街道健康东路社区

6.西工区金谷园街道春晴路社区

7.西工区凯旋东路街道洛阳桥社区

8.西工区洛北街道盛世唐庄社区

9.西工区汉屯路街道芳林北路社区

10.西工区红山街道后李社区

老城区

1.老城区西关街道环城西路社区

2.老城区东北隅街道青年宫社区

3.老城区道北路街道春都社区

4.老城区道北路街道建华社区

5.老城区道北路街道隧道集团社区

瀍河区

1.瀍河回族区塔湾街道机车社区

2.瀍河回族区塔湾街道东安社区

3.瀍河回族区杨文街道吕庙社区

洛龙区

1.洛龙区白马寺镇黑王社区

2.洛龙区白马寺镇车站街社区

3.洛龙区古城街道东方今典社区

4.洛龙区古城街道龙富社区

5.洛龙区古城街道龙兴社区

6.洛龙区开元路街道天元社区

7.洛龙区翠云路街道龙祥东社区

8.洛龙区翠云路街道中原康城社区

9.洛龙区翠云路街道泉舜社区

10.洛龙区翠云路街道正大社区

11.洛龙区关林街道八里堂社区

12.洛龙区关林街道石油社区

13.洛龙区关林街道通达社区

14.洛龙区龙门街道龙盛社区

15.洛龙区龙门街道龙城社区

16.洛龙区龙门街道煤田二队社区

17.洛龙区龙门街道商屯社区

18.洛龙区龙门街道花园社区

19.洛龙区学府街道大学城社区

20.洛龙区科技园街道梁屯社区

21.洛龙区定鼎门街道安南社区

22.洛龙区定鼎门街道新村社区

23.洛龙区安乐镇西岗社区

24.洛龙区太康东路街道潘村社区

吉利

1.吉利街道营花社区

2.吉利康乐街道双苑社区

3.吉利西霞院街道西霞社区

伊滨区

1.伊滨区诸葛镇梁村社区

2.伊滨区诸葛镇刘井社区

3.伊滨区诸葛镇西马社区

4.伊滨区诸葛镇东棘针社区

5.伊滨区诸葛镇康庄社区

6.伊滨区诸葛镇方楼社区

7.伊滨区李村镇李东社区

8.伊滨区李村镇西李社区

9.伊滨区李村镇西柿园社区

10.伊滨区李村镇东白塔社区

11.伊滨区李村镇申明社区

12.伊滨区佃庄镇王圪垱社区

13.伊滨区佃庄镇后石罢社区

14.伊滨区佃庄镇西大郊社区

15.伊滨区庞村镇东庞社区

16.伊滨区庞村镇门庄社区

17.伊滨区庞村镇彭店社区

18.伊滨区李村镇偏桥社区

19.伊滨区李村镇苇园社区

20.伊滨区寇店镇寇店社区

21.伊滨区寇店镇舜帝庙社区

22.伊滨区寇店镇李家寨社区

23.伊滨区寇店镇干村社区

24.伊滨区寇店镇韩寨社区

25.伊滨区寇店镇五龙社区

高新区

1.高新区辛店街道太后庄社区

2.高新区辛店街道于家营社区

3.高新区辛店街道徐家营社区

4.高新区辛店街道寺沟社区

5.高新区辛店街道三元社区

6.高新区辛店街道龙池沟社区

7.高新区辛店街道大营社区

8.高新区瀛洲街道创业路社区

9.高新区瀛洲街道华夏路社区

10.高新区瀛洲街道青岛南路社区

11.高新区瀛洲街道三山社区

12.高新区瀛洲街道苗湾社区

13.高新区徐家营街道北方社区

龙门园区

1.龙门石窟世界文化遗产园区龙门石窟街道河东社区

2.龙门石窟世界文化遗产园区龙门石窟街道镇南社区

3.龙门石窟世界文化遗产园区龙门石窟街道龙门社区

4.龙门石窟世界文化遗产园区龙门石窟街道张沟社区

（洛报融媒记者 申利超 通讯员 高鲁艳 文/图）