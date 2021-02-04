洛阳将打造千亿级矿山装备产业 形成规模化、系列化、服务化、定制化产业集群

近日，中信重工发布的2020年度报告显示，去年企业营业收入同比增长20.58%，同比增长46.16%。交出高质量发展“成绩单”的背后，是该企业近年推进以悬臂式硬岩掘进机等为代表的掘进装备新产品产业化工作取得持续突破，为我市矿山装备产业升级提供坚实基础。

近日，中信重工发布的2020年度报告显示，去年企业营业收入同比增长20.58%，同比增长46.16%。交出高质量发展“成绩单”的背后，是该企业近年推进以悬臂式硬岩掘进机等为代表的掘进装备新产品产业化工作取得持续突破，为我市矿山装备产业升级提供坚实基础。

目前，在矿山装备产业上，我市以中信重工等企业为龙头，已具备大型矿山、冶金、水泥等加工设备生产能力，其中大型立盘过滤机、大型自磨机等设备技术达到世界先进水平，大型钻机、大型矿井提升机等设备技术在国内处于领先地位。

随着新发展格局持续构建，我国对矿山行业的要求不断提高，使得该行业对智能化、大型化、成套化设备需求不断提高，矿山装备产业格局当前正进行着新一轮调整，产业升级势在必行。

在具体发展上，我市将充分发挥老工业基地优势，以促进转型升级、完善提升产业链条为核心，培育规模化、系列化、服务化、定制化的矿山装备产业集群，力争今年全市矿山装备产业营业收入达到350亿元；到2023年，建设“设计+生产+施工+运维+服务”的矿山装备全产业链，打造以涧西区、高新区为主要载体的国际先进大型矿山装备研发生产基地；到2025年，全市矿山装备产业营业收入达到1000亿元。推动产业涵盖设备总包、建设总包、运营维保、设备生产、工程施工、运营服务等各个领域，不断拉长产业链条。

围绕矿山装备产业链发展，我市将以“强链”为主，重点提升产品质量、拓展产品市场，同时依托矿山重型装备国家重点实验室，加大重点、难点矿山设备技术的研发力度，不断提升产品质量，进一步丰富产品类型，打造矿山装备优势产品，提高我市矿山装备产品在国内和国际市场的影响力。