洛阳市总工会十五届四次全委会议召开

昨日，市总工会十五届四次全委会议召开，认真贯彻落实中央、省委和市委部署要求，回顾总结去年工作，部署今年重点任务。

昨日，市总工会十五届四次全委会议召开，认真贯彻落实中央、省委和市委部署要求，回顾总结去年工作，部署今年重点任务。

会议审议通过市总工会工作报告、经审工作报告和《洛阳市总工会关于动员组织全市广大职工为实现洛阳“十四五”规划和二〇三五年远景目标建功立业的决议》，提出要团结动员广大职工充分发挥工人阶级主力军作用，科学把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，广泛深入持久开展群众性创新活动，努力建设高素质劳动大军，组织广大职工为奋力夺取全面建设社会主义现代化强市新胜利贡献智慧和力量。

市委副书记赵会生在会上讲话，肯定了2020年全市工会工作，代表市委向广大工会干部和职工群众表示感谢。他指出，过去一年，各级工会组织在把好政治方向、围绕中心大局、做好维权服务、深化改革创新、加强党的建设等方面取得了新成绩。全市工会组织和工会系统要旗帜鲜明讲政治，以党史学习教育为抓手，着力强化思想政治引领，团结带领广大职工坚定不移听党话、跟党走。要聚焦中心大局，围绕“服务大局有作为、建功立业走在前”要求，在助推重点项目建设、打造场域载体、推动创新引领、融入乡村振兴等方面，找准工作切入点、结合点、着力点，坚定不移地把市委各项任务部署要求贯彻下去、落到实处。要全面加强党的建设，深化工会改革创新，持续转变工作作风，加强党风廉政建设，狠抓落实务求实效，积极投身全市深化提升“9+2”工作布局、高质量建设现代化洛阳都市圈等中心大局中，以优异成绩庆祝建党100周年。

吉振华参加会议。(记者 孙小蕊)