洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市总工会十五届四次全委会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.25 08:20

　　昨日，市总工会十五届四次全委会议召开，认真贯彻落实中央、省委和市委部署要求，回顾总结去年工作，部署今年重点任务。

　　会议审议通过市总工会工作报告、经审工作报告和《洛阳市总工会关于动员组织全市广大职工为实现洛阳“十四五”规划和二〇三五年远景目标建功立业的决议》，提出要团结动员广大职工充分发挥工人阶级主力军作用，科学把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，广泛深入持久开展群众性创新活动，努力建设高素质劳动大军，组织广大职工为奋力夺取全面建设社会主义现代化强市新胜利贡献智慧和力量。

　　市委副书记赵会生在会上讲话，肯定了2020年全市工会工作，代表市委向广大工会干部和职工群众表示感谢。他指出，过去一年，各级工会组织在把好政治方向、围绕中心大局、做好维权服务、深化改革创新、加强党的建设等方面取得了新成绩。全市工会组织和工会系统要旗帜鲜明讲政治，以党史学习教育为抓手，着力强化思想政治引领，团结带领广大职工坚定不移听党话、跟党走。要聚焦中心大局，围绕“服务大局有作为、建功立业走在前”要求，在助推重点项目建设、打造场域载体、推动创新引领、融入乡村振兴等方面，找准工作切入点、结合点、着力点，坚定不移地把市委各项任务部署要求贯彻下去、落到实处。要全面加强党的建设，深化工会改革创新，持续转变工作作风，加强党风廉政建设，狠抓落实务求实效，积极投身全市深化提升“9+2”工作布局、高质量建设现代化洛阳都市圈等中心大局中，以优异成绩庆祝建党100周年。

　　吉振华参加会议。(记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他喝蜂蜜水，她吃红糖，养生“翻车”全遭殃
  • ·她以为嗓子里有枣皮 没想到是喉咙发炎
  • ·70岁的他声带麻痹，几乎无法正常说话
    		•
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
        很多人以为，美景和诗意在远方，于是，走遍千山万水，寻访名山大川。
  • ·建设路上走一走 好吃好玩全都有
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳地铁1号线初期运营时间确定：每天...
  • 洛阳市区整治机动车违停时间定了！
  • 利好消息！洛阳新设洛阳文化旅游职业...
  • 试乘首日，市民乘坐地铁感受“洛阳速...
  • 清明出游大数据显示 洛阳成热门文旅目...
  • 洛阳着力打造千亿级农机装备产业集群
  • 洛阳签订产融合作协议448个 总金额348...
  • 栾川小山村里的意外发现 证明中生代存...
  • 洛阳市所有公办、民办幼儿园今后将“...
  • 重提升，不断焕发新气象 —— 二谈高...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    试乘首日，市民乘坐地...
    老城区西南隅街道办事...
    龙门石窟研究院联合浙...
    洛宁县关庙村：梨花经...
    精彩热帖

    沐浴春日暖阳

    牛首山的樱花大道

    牡丹

    美在花丛中
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605