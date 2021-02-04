洛阳龙门客运中心多条发车线路调整 涉及班线客车和城乡公交等

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24日，记者从洛阳交运集团获悉，洛阳龙门交通枢纽公路客运中心(简称龙门客运中心)多条发车线路调整，涉及班线客车和城乡公交等。
24日，记者从洛阳交运集团获悉，洛阳龙门交通枢纽公路客运中心(简称龙门客运中心)多条发车线路调整，涉及班线客车和城乡公交等。
经过调整，目前，龙门客运中心共有16条客运班线，分别发往汝阳、汝州、洛宁、嵩县、栾川(高速)、栾川(低速)、秋扒、重渡沟、白土、白云山、泌阳、滨州、平顶山、济源、南京、郑州港区；14条城乡公交线路，分别发往孟津、伊川、偃师、新安、伊滨、吉利等地。
龙门客运中心最新城乡公交线路
●305路，发往孟津，途经主要站点：市民之家、金业路、吕祖庙，发车时间：9：30、13：30、17：30
●502路，发往伊川，途经主要站点：郭寨、伊川县城金茂大酒店，发车时间：首班7：00、末班19：00，每20分钟一班
●702路，发往新安，途经主要站点：关林、989医院、谷水，发车时间：首班6：30、末班18：30，每20分钟一班
●803路，发往偃师，途经主要站点：市民之家、顾县镇，发车时间：首班6：30、末班20：00，每15至20分钟一班
●806路，经二里头夏都遗址博物馆发往偃师，途经主要站点：佃庄、首阳山，发车时间：首班6：00、末班18：30 ，每40分钟一班
●901路环线，经寇店镇回龙门客运中心，途经主要站点：寇店镇、龙门镇，发车时间：首班6：30、末班18：30，每30分钟一班