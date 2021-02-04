吴中阳到伊川县调研分包重点项目建设情况

昨日，市人大常委会主任吴中阳到伊川县调研分包重点项目建设情况。 昨日，市人大常委会主任吴中阳到伊川县调研分包重点项目建设情况。 吴中阳首先来到伊川县彭婆镇产城融合示范区项目建设现场，了解项目产业组团、城市组团、生活组团等具体规划，叮嘱有关部门加快项目建设、优化业态布局，确保城市高品位、高质量发展。在洛阳洛耐希利科新材料有限公司，他详细察看生产经营情况，勉励企业坚持绿色发展理念，着力抓管理、保运行，不断强化科技支撑、促进产业转型。随后，吴中阳走进洛阳华晟物流园二期项目、洛阳宇信新材料科技有限公司项目建设工地、建业绿色基地田园综合体、东坡伊人谷项目等处，察看项目规划、设计、前景以及建设进展情况，详细了解企业生产经营情况，现场协调解决项目推进中遇到的问题。 吴中阳强调，工业项目建设是高质量发展的重要引擎，也是实现“十四五”开好局起好步的有效抓手。要聚焦工业高质量发展目标，着力补短板、强弱项，不断厚植发展新优势，加快实现转型发展绿色发展。要加快推进强链延链补链稳链固链，落实产业集聚区定位，明确主导产业，强化配套建设，着力实现产业集群集聚集约发展。要积极融入洛阳都市圈建设大局，依法依规抓好重大项目建设，加快智能化改造、融合化发展和绿色化转型步伐，真正以创新驱动赢得发展主动。要结合开展党史学习教育，深入挖掘红色资源，打造独具特色的文旅项目，积极助力乡村振兴，为洛阳现代化强市建设作出更大贡献。（记者 智慧 通讯员 曹国丽）