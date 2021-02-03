赶紧收藏！洛阳龙门客运中心发车线路表来了

线路优化不止步，服务质量再提升。洛阳龙门交通枢纽公路客运中心(以下简称龙门客运中心)位于洛龙区通衢路与永泰街交叉口东南角，东临郑西高铁洛阳龙门站， 2020年11月以来，洛阳交运集团坚持“以人为本，旅客至上”的服务理念，将多条发往洛阳周边县区的线路调整至龙门龙门客运中心发车，以方便旅客换乘。

线路优化不止步，服务质量再提升。洛阳龙门交通枢纽公路客运中心(以下简称龙门客运中心)位于洛龙区通衢路与永泰街交叉口东南角，东临郑西高铁洛阳龙门站， 2020年11月以来，洛阳交运集团坚持“以人为本，旅客至上”的服务理念，将多条发往洛阳周边县区的线路调整至龙门龙门客运中心发车，以方便旅客换乘。 线路优化不止步，服务质量再提升。洛阳龙门交通枢纽公路客运中心(以下简称龙门客运中心)位于洛龙区通衢路与永泰街交叉口东南角，东临郑西高铁洛阳龙门站， 2020年11月以来，洛阳交运集团坚持“以人为本，旅客至上”的服务理念，将多条发往洛阳周边县区的线路调整至龙门客运中心发车，以方便旅客换乘。 目前龙门客运中心共有汝阳、汝州、洛宁、嵩县、栾川高速、栾川低速、秋扒、重渡沟、白土，白云山、泌阳、滨州，平顶山、济源、南京、郑州港区共16条客运班线、开通孟津、伊川、偃师、新安、伊滨、吉利等14条城乡公交线路。 在合理增加客运中心运力的同时，我们大力提升车站软、硬件设施及服务质量，增加引导标识和导乘人员、售票窗口开通现金、微信、支付宝等多种付款方式，增加配备了自助售票机，方便乘客查询、购票，乘客也可以通过“洛阳交运”微信公众号、“豫州行”小程序、携程、同程网等多个网站网上购票。还增加了人票证三合一的智能闸机、方便乘客验票进站。 公交线路表 305 龙门客运站——孟津(途经：市民之家、金业路、吕祖庙) 9：30 13：30 17：30 502 龙门客运站——伊川(途经：郭寨、交警队、金贸酒店) 首班7：00——末班19：00 每20分钟一班 702 龙门客运站——新安(途经：关林、150医院、谷水) 首班6：30——末班18：30每 20分钟一班 803 龙门客运站——偃师(途经：市民之家、顾县、偃师) 首班6：30——末班20：00 每15--20分钟一班 806 龙门客运站——二里头博物馆——偃师(途经：佃庄、首阳山) 首班6：00——末班18：30 每40分钟一班 901 龙门客运站——寇店镇——龙门客运站(途经：寇店镇、龙门镇) 首班6：30——末班18：30 每30分钟一班 902 伊滨环线(途经：华耀城、华阳学校) 首班6：30——末班18：30 每40分钟一班 下一页 尾页 [1] [2]