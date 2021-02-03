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赶紧收藏！洛阳龙门客运中心发车线路表来了

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交运 2021.03.23 15:24

　　线路优化不止步，服务质量再提升。洛阳龙门交通枢纽公路客运中心(以下简称龙门客运中心)位于洛龙区通衢路与永泰街交叉口东南角，东临郑西高铁洛阳龙门站， 2020年11月以来，洛阳交运集团坚持“以人为本，旅客至上”的服务理念，将多条发往洛阳周边县区的线路调整至龙门客运中心发车，以方便旅客换乘。

　　目前龙门客运中心共有汝阳、汝州、洛宁、嵩县、栾川高速、栾川低速、秋扒、重渡沟、白土，白云山、泌阳、滨州，平顶山、济源、南京、郑州港区共16条客运班线、开通孟津、伊川、偃师、新安、伊滨、吉利等14条城乡公交线路。 

　　在合理增加客运中心运力的同时，我们大力提升车站软、硬件设施及服务质量，增加引导标识和导乘人员、售票窗口开通现金、微信、支付宝等多种付款方式，增加配备了自助售票机，方便乘客查询、购票，乘客也可以通过“洛阳交运”微信公众号、“豫州行”小程序、携程、同程网等多个网站网上购票。还增加了人票证三合一的智能闸机、方便乘客验票进站。 

　　公交线路表

　　305

　　龙门客运站——孟津(途经：市民之家、金业路、吕祖庙)

　　9：30 13：30 17：30

　　502

　　龙门客运站——伊川(途经：郭寨、交警队、金贸酒店)

　　首班7：00——末班19：00 每20分钟一班

　　702

　　龙门客运站——新安(途经：关林、150医院、谷水)

　　首班6：30——末班18：30每 20分钟一班

　　803

　　龙门客运站——偃师(途经：市民之家、顾县、偃师)

　　首班6：30——末班20：00 每15--20分钟一班

　　806

　　龙门客运站——二里头博物馆——偃师(途经：佃庄、首阳山)

　　首班6：00——末班18：30 每40分钟一班

　　901

　　龙门客运站——寇店镇——龙门客运站(途经：寇店镇、龙门镇)

　　首班6：30——末班18：30 每30分钟一班

　　902

　　伊滨环线(途经：华耀城、华阳学校)

　　首班6：30——末班18：30 每40分钟一班

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[ 责任编辑：崔利利]
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