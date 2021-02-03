巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴

昨日，全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目观摩推进会在嵩县召开，贯彻落实市委农村工作会议精神，部署推动有效衔接重点工作。

昨日，全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目观摩推进会在嵩县召开，贯彻落实市委农村工作会议精神，部署推动有效衔接重点工作。

会议指出，要建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，以“两类人群”为重点做好精准施策，加强易地搬迁后续扶持，加强扶贫项目资产管理，坚决守住不发生规模性返贫的底线。要以产业衔接、项目衔接为重点，大力发展乡村产业，加快补齐冷链物流短板，加快推进农村电商“百村万店”行动，确保群众持续增收。要坚持规划引领，全面实施乡村建设行动，持续改善农村人居环境，把乡镇建设成为服务农民的区域中心，打造一批示范引领乡镇、示范引领村。要压实领导责任，健全村级集体经济组织，着力推动村党组织书记、村民委员会主任、村级集体经济组织负责人“一肩挑”，打造高素质乡村振兴人才队伍，接续推进脱贫地区发展和群众生活改善。

副市长王军参加会议。当日上午，与会同志观摩了嵩县菘田农业智能化菇房和冷库项目、中药材产业扶贫基地、田湖特色小镇、陆浑镇陆浑村、饭坡镇沙坡村等项目和乡村的典型做法。（记者 白云飞）