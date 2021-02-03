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洛阳市区路内编号停车位牡丹文化节期间限时免费
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.23 08:17

　　昨日，记者从洛阳弘义集团获悉，今年牡丹文化节期间，为方便市民和游客停车，该集团推出免费停车惠民活动。

　　本次惠民活动时间为4月1日到5月10日，其间，每周六、周日和法定节假日，所有关注“洛阳城市停车”微信公众号或下载注册“洛阳城市停车”App且绑定车牌号的用户，在洛阳市区所有标有7位数字编码的路内泊位及“洛阳城市停车”自营停车场都可免费停车。因法定节假日调休而正常上班的周六、周日不在活动范围内。

　　在弘义集团自营停车场停车时，符合免费条件的车辆离场时，道闸自动抬杆放行。在路内泊位停车时，符合免费条件的车辆可直接离场，扫停车小票二维码会显示费用为0元。需要提醒的是，注册用户在收费时段入泊位，需支付收费时段的停车费。以路内泊位为例：周五12时停车，周六12时离场，需要缴纳周五产生的3元停车费。

　　记者了解到，截至目前，洛阳弘义集团已累计投资12亿元建设公共停车场41个，并将全市各类停车场纳入洛阳市智慧停车服务平台“洛阳城市停车”进行统一管理，逐步形成了“路内泊位+公共停车场+新能源汽车充电桩”三位一体的洛阳停车体系，目前该平台已接入停车场142个、路内智慧化泊位2万余个。

　　该集团工作人员介绍，今年牡丹文化节期间，您可通过“洛阳城市停车”App或微信公众号搜索市区各景区周边的停车场信息，实时了解空余车位数量，提前规划出行路线。（首席记者 牛鹏远）

　　看看主要景区周边泊位分布
[ 责任编辑：赵彤彤]
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