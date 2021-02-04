洛阳党员干部群众走进红色教育基地开展党史学习教育

连日来，随着党史学习教育深入开展，洛阳市各单位纷纷组织党员干部群众走进红色教育基地，实地参观学习，重温党的光辉历程，感悟百年大党的初心力量，推动党史学习教育深入群众、深入基层、深入人心。

连日来，随着党史学习教育深入开展，洛阳市各单位纷纷组织党员干部群众走进红色教育基地，实地参观学习，重温党的光辉历程，感悟百年大党的初心力量，推动党史学习教育深入群众、深入基层、深入人心。

八路军驻洛办事处在中国人民抗日战争史上写下了光辉的一页，纪念馆用丰富的照片、文件资料等，集中展示了共产党坚持抗日和战斗的革命历史，重现了那段战火纷飞、激情澎湃的抗战岁月。

18日，汝阳县教体局党员干部走进八路军驻洛办事处纪念馆进行参观学习，感受共产党人的崇高信仰与红色精神。大家迎着鲜红的党旗，举起右拳，重温入党誓词：“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程……”

“越深入学习党的百年历史，越是深知我们党这一路走来有多么的艰辛和不易。无数浴血奋战的先辈们，用行动诠释了共产党人应有的使命担当，我们当从中汲取奋进力量，抒写新征程中教育人的无悔篇章。”汝阳县教体局党员肖朋格表示。

连日来，洛阳市社保中心组织党员干部通过走进红色教育基地等多种形式，开展党史学习教育。通过一次次深入的学习参观，党员干部进一步坚定了理想信念，增强了为民服务的宗旨意识。

洛阳市社保中心相关负责人表示，该中心将坚持把党史学习教育与抓好“十四五”开局之年各项重点任务、重点工作结合起来，积极谋划“为民办事在一线、化解民忧零距离”“我为群众办实事”等一系列实践活动，实施社保服务快办行动，推动“一件事”打包办、高频事项提速办，所有事项简便办等，让群众在“家门口”享受便捷、优质的一站式社保经办服务。

洛阳市扶贫办利用主题党日活动时间，组织全体党员到中信重工焦裕禄事迹展览馆开展“勇担使命”主题践学。洛阳市扶贫办将把弘扬焦裕禄精神、脱贫攻坚精神等相结合，把党史学习教育的成果转化为干好工作的动力，进一步健全防止返贫动态监测和帮扶机制，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，让乡亲们的日子越过越红火。

清明节临近，洛阳市烈士陵园成为社会各界缅怀先烈、开展党史学习教育的生动“课堂”。大家在对烈士进行祭扫和瞻仰的同时，更加深刻感悟到，要倍加珍惜党的历史、深入研究党的历史、认真学习党的历史、全面宣传党的历史、善于运用党的历史，真正用百年党史鼓舞斗志、明确方向。

“目前我们已完成对革命烈士事迹陈列馆的多媒体改造，清明节期间免费向社会开放。”洛阳市烈士陵园相关负责人介绍，通过丰富的多媒体展示手段，有利于讲活历史故事、用活红色资源、搞活教育形式，更加生动鲜活开展党史学习教育，让红色文化更加入脑入心。同时，为满足社会各界对先烈的悼念需求，洛阳市烈士陵园充分利用公众号、官网，开通网上祭英烈专区，倡导广大市民积极在网上祭扫，通过网上献花、寄语等形式，向英烈致敬，表达对英烈的缅怀、纪念之情。

洛阳市委宣传部相关负责人介绍，洛阳市将充分利用红色资源开展党史教学，开展“我们不会忘记”革命传统教育系列活动，组织党员干部、企业职工、青少年学生等到“中共洛阳组”诞生地纪念馆开展“追寻初心”主题践学、到八路军驻洛办事处开展“抗战精神”主题践学、到中信重工焦裕禄事迹展览馆开展“勇担使命”主题践学等。同时，洛阳还将开展“追寻河洛红色印记”主题教育，各大中小学将把思政课堂搬到红色教育基地，把鲜活丰富的党史内容融入宣传教育之中,让红色基因、革命薪火代代传承。(洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 王丹 文/图)