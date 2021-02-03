洛阳纪检监察机关为247名党员干部澄清正名

“受到不实举报，心中很不安，不知道组织咋看，同事咋想，心神不宁，工作也没劲。但是看到纪委监委迅速查明情况后，旗帜鲜明地为我澄清正名，这颗‘定心丸’让我安神提劲，我一定铆足劲多干事、干成事。”去年11月的一天，洛阳市西工区人民法院法官刘雷从该区纪委监委工作人员手中接过澄清正名函，激动得泪光闪闪。

“受到不实举报，心中很不安，不知道组织咋看，同事咋想，心神不宁，工作也没劲。但是看到纪委监委迅速查明情况后，旗帜鲜明地为我澄清正名，这颗‘定心丸’让我安神提劲，我一定铆足劲多干事、干成事。”去年11月的一天，洛阳市西工区人民法院法官刘雷从该区纪委监委工作人员手中接过澄清正名函，激动得泪光闪闪。

去年6月，西工区纪委监委接到群众举报，反映刘雷在办案过程中拖延时间，后经查证，举报内容不属实，纪检监察机关及时为其进行了澄清正名。洛报融媒记者21日从洛阳市纪委监委获悉，去年以来，洛阳市纪检监察机关把打击诬告陷害、澄清保护正名作为激励党员干部担当作为的关键举措，主动为247名党员干部澄清正名，为党员干部干事创业吃下了“定心丸”、注入了“强心剂”。

澄清正名坚持实事求是、客观公正

日前，洛阳市纪委监委派驻市交通运输局纪检监察组在该局组织召开中层以上干部会议，通报有关调查情况，为受到诬告陷害的一名干部澄清正名。

党员干部被恶言中伤，或被诬告陷害之后，往往会背上思想包袱，工作积极性会受到很大挫伤。

“既要保护他们的干事创业激情，消除不良影响，也要坚持实事求是、客观公正。”洛阳市纪委监委案件监督管理室主任曾红林说。

曾红林告诉记者，实事求是和客观公正是纪检监察机关做好打击诬告陷害、澄清保护正名工作的重要前提。为此，纪检监察机关在接到信访举报材料后，会认真辨别反映的主要问题是否有实质内容，并从中筛选出有价值的信息进行调查核实。

据介绍，在充分调查核实的基础上，洛阳市纪检监察机关创造性地总结并实施了“七层会审”机制，即：线索管理员、案管室主任、协管领导、分管领导、分管案件领导、书记、执纪执法办案专题会议集体研究机制。并且，在处置过程中，实行全环节、全人员签字留痕备查，确保每一条问题线索的处置意见都实事求是、客观公正。

变被动澄清为主动澄清。洛阳市各级纪检监察机关对凡是予以了结的线索或案件，均主动向被调查对象反馈调查核实结果，主动为党员干部澄清事实、消除影响。对反映的问题，查实多少就认定多少，对查否的问题给予澄清。