洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“倍增”行稳 创新致远（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.22 08:36

　　全市创新主体达5000家，创新平台达4000个！日前，我市印发深化提升创新主体创新平台“双倍增”行动计划，提出到2025年创新主体、平台较“十三五”末实现“倍增”。这样的“更上一层楼”，究竟蕴含着怎样的创新活力，又会激发出怎样的创新潜能，着实令人期待。

　　创新主体、平台是创新“主力军”“主战场”，是一座城市吸聚创新要素的“硬核”所在。被国家兽用药品工程技术研究中心的“更大事业平台”吸引，兽药专家田克恭辞去北京公职加入民企普莱柯，在基因工程疫苗领域多次实现“中国首创”。创新“尖兵”特富特公司从深圳转移至洛阳后，一并带来中国科学院都有为院士的顶尖科研项目，开拓软磁研发“新大陆”。可以说，哪里有人才圆梦的舞台、资金增值的平台、技术出新的实验台，哪里就能聚人才、聚资金、聚技术，哪里就能催化“日日新，又日新”的“化学反应”。

　　由是观之，“倍增”主体和平台，就是“倍增”创新的力量、创新的希望。回望“十三五”，我市深入实施“双倍增”行动计划，全市创新主体和平台总数分别增至“十三五”初的2.13倍和2.04倍。国家农机装备创新中心引入中科院计算所等外部资源，书写“耕地不用人”的创新故事；清洛基地会聚清华“博士四剑客”等高端创客团队，推动高效成型铣磨车等“洛阳创新”开疆拓土……随着一批高端主体平台带动要素汇聚，全社会研发投入强度达到2.4%，连续两年位居全省第一。“双倍增”顺应科技创新的客观规律，激荡创新发展的澎湃动力，让“不沿边不靠海”的洛阳扬帆科技创新“星辰大海”，让动能转换的“创新引擎”更加强劲。

　　舟大者任重，担当者有为。不久前闭幕的全国两会上，“促进各类创新要素向企业集聚”“建设重大科技创新平台”成为热议话题，创新主体、平台被赋予了更高的期望。有着创新基因和优势的洛阳，能不能抓住创新“风口”，关乎“中西部科技创新高地”的2035年远景目标能否实现，关乎能否在科技强国建设中展现新作为。新形势新使命激励着我们，要聚焦“755”现代产业体系需求，完善“微成长、小升高、高变强”科技型企业梯次培育机制，构建国家、省、市“三位一体”的创新平台培育升级体系，在创新主体、平台量与质的“双提升”中，开辟一条从科技强到产业强、经济强的新路。

　　以创新之突破，开发展之生面。释放创新场域磁场效应，让创新发展“聚四海之气、借八方之力”，我们定能以“倍增”行稳助创新致远！（张锐鑫）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他喝蜂蜜水，她吃红糖，养生“翻车”全遭殃
  • ·她以为嗓子里有枣皮 没想到是喉咙发炎
  • ·70岁的他声带麻痹，几乎无法正常说话
    		•
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
        日前，高德地图发布《2021中国城市路名图鉴》，我市的勒马听风街和浅井西路上榜“北方的诗情”路名榜单。
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳地铁1号线邀请市民体验！快来看咋...
  • 洛阳将推进电动自行车挂牌管理
  • 市民乐享 美景暖阳【组图】
  • 黄河岸边梨花开 不负春光授粉忙【组图】
  • 助力牡丹博物馆建设 洛阳一位七旬老人...
  • 《经济日报》头版关注洛阳：“点绿成...
  • 文旅专线巧装扮 喜迎牡丹文化节【高清...
  • 洛阳地铁时代即将到来 听听这些洛阳人...
  • 洛龙区献礼建党百年 “快闪”唱响主旋...
  • 巡察故事：管“小事”的巡察组
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳江水入洛河 福建“...
    “洛阳造”两款“最智...
    沿河樱花朵朵开 洛阳...
    洛龙区27座城市书房增...
    精彩热帖

    民俗袁家村

    浮尘消散后的明堂

    爱在春天

    春天浪漫曲
    /洛阳三月有“江南”
    /鸟坚强
    /古诗三首
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605