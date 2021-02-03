“倍增”行稳 创新致远（河洛观潮）

全市创新主体达5000家，创新平台达4000个！日前，我市印发深化提升创新主体创新平台“双倍增”行动计划，提出到2025年创新主体、平台较“十三五”末实现“倍增”。这样的“更上一层楼”，究竟蕴含着怎样的创新活力，又会激发出怎样的创新潜能，着实令人期待。

全市创新主体达5000家，创新平台达4000个！日前，我市印发深化提升创新主体创新平台“双倍增”行动计划，提出到2025年创新主体、平台较“十三五”末实现“倍增”。这样的“更上一层楼”，究竟蕴含着怎样的创新活力，又会激发出怎样的创新潜能，着实令人期待。

创新主体、平台是创新“主力军”“主战场”，是一座城市吸聚创新要素的“硬核”所在。被国家兽用药品工程技术研究中心的“更大事业平台”吸引，兽药专家田克恭辞去北京公职加入民企普莱柯，在基因工程疫苗领域多次实现“中国首创”。创新“尖兵”特富特公司从深圳转移至洛阳后，一并带来中国科学院都有为院士的顶尖科研项目，开拓软磁研发“新大陆”。可以说，哪里有人才圆梦的舞台、资金增值的平台、技术出新的实验台，哪里就能聚人才、聚资金、聚技术，哪里就能催化“日日新，又日新”的“化学反应”。

由是观之，“倍增”主体和平台，就是“倍增”创新的力量、创新的希望。回望“十三五”，我市深入实施“双倍增”行动计划，全市创新主体和平台总数分别增至“十三五”初的2.13倍和2.04倍。国家农机装备创新中心引入中科院计算所等外部资源，书写“耕地不用人”的创新故事；清洛基地会聚清华“博士四剑客”等高端创客团队，推动高效成型铣磨车等“洛阳创新”开疆拓土……随着一批高端主体平台带动要素汇聚，全社会研发投入强度达到2.4%，连续两年位居全省第一。“双倍增”顺应科技创新的客观规律，激荡创新发展的澎湃动力，让“不沿边不靠海”的洛阳扬帆科技创新“星辰大海”，让动能转换的“创新引擎”更加强劲。

舟大者任重，担当者有为。不久前闭幕的全国两会上，“促进各类创新要素向企业集聚”“建设重大科技创新平台”成为热议话题，创新主体、平台被赋予了更高的期望。有着创新基因和优势的洛阳，能不能抓住创新“风口”，关乎“中西部科技创新高地”的2035年远景目标能否实现，关乎能否在科技强国建设中展现新作为。新形势新使命激励着我们，要聚焦“755”现代产业体系需求，完善“微成长、小升高、高变强”科技型企业梯次培育机制，构建国家、省、市“三位一体”的创新平台培育升级体系，在创新主体、平台量与质的“双提升”中，开辟一条从科技强到产业强、经济强的新路。

以创新之突破，开发展之生面。释放创新场域磁场效应，让创新发展“聚四海之气、借八方之力”，我们定能以“倍增”行稳助创新致远！（张锐鑫）