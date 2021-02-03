栾川两家尘肺病康复站建成启用 免费为尘肺病患者提供基础医疗救助

“我们尘肺病患者不用出远门就能接受基础康复治疗，而且还全免费，感谢政府的好政策！”3月16日，两家尘肺病康复站在栾川县揭牌投用，正在接受康复治疗的患者竖起大拇指点赞。

“我们尘肺病患者不用出远门就能接受基础康复治疗，而且还全免费，感谢政府的好政策！”3月16日，两家尘肺病康复站在栾川县揭牌投用，正在接受康复治疗的患者竖起大拇指点赞。

栾川县地处豫西伏牛山腹地，矿产资源丰富。20世纪八十、九十年代，许多青壮年在周边山区矿山从事打钻、开采等零工，因为防范意识淡薄，有些群众患上了尘肺病。

近年来，我市加强尘肺病监测、筛查和随访，将《职业病分类和目录》中的13种尘肺病全部纳入重点职业病监测内容；对尘肺病主动监测，开展呼吸类疾病就诊患者尘肺病筛查试点；对确诊患者建立完善档案，实现一人一档，定期进行随访和回顾性调查，掌握其健康状况，并实施分类救治救助，按照现有政策规定落实各项保障措施。

由于一旦患上尘肺病不可逆转，需要长期用药和终身治疗。实践证明，通过治疗和康复训练，可以预防其并发症，延缓尘肺病进展，延长生命，提高生活质量。

2020年11月以来，按照省、市卫健委统一部署安排，本着“方便患者，合理布点，辐射周边，效益最佳”的原则，栾川县选择患者相对集中的白土镇、叫河镇，依托镇卫生院建设尘肺病康复站。据了解，尘肺病康复站按照“八个一”的标准建设，即：一块尘肺病康复站标牌、一名专(兼)职负责人、一名经过康复治疗技术培训的医师、一名经过康复护理培训的护理人员、一处康复场所、一组适宜的康复器材、一套康复站管理制度、一套尘肺病患者健康档案。