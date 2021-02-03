汝阳县公安局交警大队开展“零酒驾”示范单位创建活动

17日，汝阳县公安局交警大队民警走进辖区部分企业，开展法治宣传教育，倡导大家做到“开车不喝酒，喝酒不开车”。
17日，汝阳县公安局交警大队民警走进辖区部分企业，开展法治宣传教育，倡导大家做到“开车不喝酒，喝酒不开车”。
17日，汝阳县公安局交警大队民警走进辖区部分企业，开展法治宣传教育，倡导大家做到“开车不喝酒，喝酒不开车”。
近期，汝阳县公安局交警大队积极在农村、社区、企事业单位开展“零酒驾”示范单位创建活动，通过悬挂横幅、摆放展板、制作黑板报、发放宣传页、举办交通安全培训班等形式，提升居民交通安全意识，进一步预防和减少辖区涉酒交通事故，确保城乡居民平安出行。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 康红军 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605