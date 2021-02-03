汝阳县公安局交警大队开展“零酒驾”示范单位创建活动

17日，汝阳县公安局交警大队民警走进辖区部分企业，开展法治宣传教育，倡导大家做到“开车不喝酒，喝酒不开车”。 17日，汝阳县公安局交警大队民警走进辖区部分企业，开展法治宣传教育，倡导大家做到“开车不喝酒，喝酒不开车”。 近期，汝阳县公安局交警大队积极在农村、社区、企事业单位开展“零酒驾”示范单位创建活动，通过悬挂横幅、摆放展板、制作黑板报、发放宣传页、举办交通安全培训班等形式，提升居民交通安全意识，进一步预防和减少辖区涉酒交通事故，确保城乡居民平安出行。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 康红军 文/图）