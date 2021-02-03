洛阳地铁1号线通车在即 1300棵大树“回家”

地铁1号线通车在即。今日，随着洛阳地铁1号线上海市场站附近最后1棵法桐“回家”，我市已基本完成地铁1号线沿线的树木回移工作，1300棵为配合地铁建设被移走的法桐、国槐等树木重回“故土”。

地铁1号线通车在即。今日，随着洛阳地铁1号线上海市场站附近最后1棵法桐“回家”，我市已基本完成地铁1号线沿线的树木回移工作，1300棵为配合地铁建设被移走的法桐、国槐等树木重回“故土”。

记者在地铁1号线牡丹广场站看到，数十棵法桐已经被移栽回道路两侧，每棵法桐的身上都绑着保湿带，裹着塑料薄膜，用四角钢架支撑固定着。

从2017年开始，为了配合洛阳地铁1号线施工，并最大化地保护沿线树木，中州路、西苑路上的法桐纷纷“搬家”，被移植到位于凌波桥以西、滨河南路附近的凌波桥苗圃基地，由洛阳市绿化管理中心负责养护。

去年10月底，我市启动“大树回家”工作。从丽景门站首批8棵法桐顺利回移，到上海市场站最后1棵法桐“回家”，截至目前，地铁1号线18个站点中已具备绿化条件的15个站点已全部完成树木回移工作。为地铁让路的957棵法桐、297棵国槐、46棵栾树重回地铁1号线沿线。

“有不少树龄已经将近60年了，在洛阳历史上，将树龄这么长、数量这么多的树木移栽还是第一次。”洛阳市绿化管理中心技术科工程师韩莉娟说，由于这些法桐、国槐等大树树龄长、树木高、根茎粗，大规模进行移栽，难度不小。从最初的起挖、运输、移栽，到移栽后的修剪、消毒、保湿，再到一树一档、登记去向，每个环节都需要精心、周密的安排。经过工作人员3年多的悉心管养，树木的成活率超过95%，具备再次移栽的条件。

韩莉娟介绍，回移的树木目前长势良好，不少已经长出新芽。工作人员会继续根据树木的长势情况，做好日常管理和养护，以确保树木的成活率，让中州路、西苑路等地铁1号线沿线路段重现郁郁葱葱、枝繁叶茂的美丽景象。

河南科技大学园艺与植物保护学院副院长刘龙昌说，一枝一叶总关情，树和绿是一座城市的生命线，也是城市历史的见证者，虽然历经风雨，却依旧焕发着昔日的荣光。洛阳市委、市政府和社会各界一起保护洛阳的这些行道大树，就是在保护洛阳的历史文化，守护城市的记忆，关照市民对这个城市最真挚的情感。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 胡惠娟 文/图)