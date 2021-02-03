涧西区探索推广“九个一”活动等经验做法 实现社区“两委”换届“两个高质量”

涧西区武汉路街道广文路社区党委为百姓家小区引入新的物业服务公司；长春路街道洛铜社区党委在37号街坊搭建了供居民休闲娱乐的“邻里亭”；南昌路街道南口社区党委为手表厂家属院居民协调安装暖气，热力公司已进场施工……

涧西区武汉路街道广文路社区党委为百姓家小区引入新的物业服务公司；长春路街道洛铜社区党委在37号街坊搭建了供居民休闲娱乐的“邻里亭”；南昌路街道南口社区党委为手表厂家属院居民协调安装暖气，热力公司已进场施工……

这正是涧西区新一届社区“两委”班子上任后，紧盯群众关切问题、迅速解决问题的一个缩影。自涧西区社区“两委”班子换届选举工作启动以来，涧西区坚持把党的领导贯穿换届工作全过程，把高质量的导向树立起来，探索推广“九个一”活动、“挂图作战”、“现场模拟”、“上任一实事”等经验做法，确保全区社区“两委”换届全面高质量、全程高质量，为强化基层治理、夯实基层基础提供坚实的组织保障。

自社区“两委”换届选举工作启动以来，涧西区就将全区11个街道划分为11个区，32名区级领导干部深入分包社区靠前指挥，街道、区直机关共同攻坚，形成“上下联动、权责清晰”的工作格局。同时，该区紧盯时间节点，对照涧西区社区“两委”换届工作时间节点任务安排表，实行“挂图作战”，梳理重点环节，通过实行换届工作“日报告、周安排”机制，严格按照时间节点高质量推进换届工作。

针对换届选举工作中可能会出现的一系列问题，涧西区坚持运用“模拟演练”的方式，全过程真实演练选举程序、全面理清流程把握关键，对于可能出现的问题提前考虑、做好预判。