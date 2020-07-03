到2025年，洛阳将建设创新平台4000个以上

九层之台，始于累土。有了高层次的创新平台，企业创新才会如虎添翼。

九层之台，始于累土。有了高层次的创新平台，企业创新才会如虎添翼。

《洛阳市深化提升创新主体创新平台“双倍增”行动计划(2021-2025年)》提出，我市将围绕“755”现代产业体系，有效整合、优化配置创新平台资源，推动企业研发中心、企业技术中心、工程研究中心、制造业创新中心等各类创新平台建设。到2025年，全市创新平台数量达到4000个以上。

曾经“土得掉渣”的拖拉机，与高大上的5G技术相嫁接，会产生怎样的蝶变？中国一拖牵头组建的国家农机装备创新中心给出了答案。

国家农机装备创新中心研发生产的超级拖拉机系列产品

去年，该中心发布我国首台“5G+氢燃料”电动拖拉机。该款机型在无人模式下可以按照规划的路径进行犁耕、旋耕、播种等作业，能够将5G应用场景与新型农机无人集群场景有机结合，有效提升农机作业可靠性。

从自动驾驶拖拉机到无人驾驶拖拉机，再到“5G+氢燃料”电动拖拉机，近年，依托国家农机装备创新中心，中国一拖在新时代不断焕发自主创新的勃勃生机，成为“洛阳制造”向“洛阳智造”迈进的生动缩影。

高水平创新，离不开高层次平台的支撑。近年，我市依托“双倍增”行动，鼓励相关单位承担重点实验室等国家级、省级重大创新平台载体及其分支机构建设任务，研发平台建设的数量和质量不断跃升，为企业创新不断增添新支撑。

近日，在位于洛龙区的洛阳惠中生物技术有限公司，技术人员正加紧研发新型发兽用疫苗产品。

惠中生物技术人员研发兽用疫苗产品

该企业以国家兽用药品工程技术研究中心为研发平台，研制的产品可用于抗原纯化技术、抗原高倍浓缩技术、细胞克隆技术、全病毒多联多价疫苗技术、基因工程技术等领域。公司目前已拥有细胞毒灭活疫苗、细胞毒活疫苗、组织毒灭活疫苗、组织毒活疫苗、细菌灭活疫苗、细菌活疫苗6条生产线，产品工艺处于全国领先水平。

近年，我市不断加大政策支持力度，围绕重点领域、依托重点企业和研发机构，以整合资源、协同发展为原则，推进各类创新平台建设。截至去年年底，全市拥有各类创新平台2705个，是“十二五”末的2.79倍。

创新平台“量”的飞跃，成功带动科技创新成果“质”的提升。“洛阳支座”助撑港珠澳大桥，“洛阳球铰”转动“世界第一转体桥”，“洛阳轴承”建功人类探测器首登月背……近年，“洛阳创新”亮点频现，各类研发平台成为科研成果转化为现实生产力的强力“助推器”。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 张俊望 文/图)