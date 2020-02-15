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打造项目落地的“平台” ——二谈借力“创客中国”创新创业大赛激发创新活力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-17 08:22

　　领先全球的超节能服务器，比肩国外巨头的5G移动终端射频前端芯片，“金字塔尖上尖”的新型纳米材料装备……

　　“创客中国”中小企业创新创业大赛全国总决赛上，前沿科技和创意十足的24强项目在身边精彩对决，200强项目在洛阳“家门口”展开投融资对接，不仅吸引了各路投资者热捧，也给“近水楼台”的洛阳以极大的想象空间。

　　在创新成为发展“第一动力”的时代语境下，站在大赛的平台上，只有项目真正落地，创客才能让梦想照进现实，城市才能催生新技术新模式新业态，为高质量发展赋能。

　　有人说，“创客中国”创新创业大赛是“两场盛宴”的狂欢，台上的“创新盛宴”，拼的是创新创意，台下“投资盛宴”拼的则是创新生态。诚然，这次大赛层层“海选”胜出的优秀项目，是全国过去一年中小企业创新创业“天空中最亮的星”，打造项目落地的“平台”，在各路投资机构、园区和城市的激烈角逐下“摘下满天星”，让尽可能多的好项目落户洛阳，照亮副中心产业转型的前程，考验着赛事之外的产业链、创新链、资金链、政策链四链融合能力，考验着整个城市的创新生态。

　　“台上一分钟，台下十年功。”近年，我市围绕构建现代创新体系、现代产业体系，利用自创区、自贸区、高新区“三区融合”的平台，出台创新优惠政策，下功夫打通“四个通道”、促进“四链融合”，正是站在这些“平台”之上，我市连续举办中国创新创业大赛先进制造行业等“国赛”，落地清科激光、尚德药缘、拓博尔等一批优质创新创业项目，为全市乃至全省先进制造产业的转型升级和创新发展提供有力支撑。打造“平台”，“以赛代招”，拆的是围墙和篱笆，打造的是没有围墙的“孵化器”，汇聚的是市域内外的创新创业资源，这是洛阳创新创业“梦工厂”的正确打开方式。

　　平台就如同机场的跑道，有了好跑道才能起降大飞机。打造项目落地的“平台”，我们要完善和延伸赛事平台+资源配套的“2.0升级版”赛事服务，不断吸纳各方的平台资源加速整合对接，让各种创新创业资源不仅仅和投资机构对接，也和各工业园区、生产基地、商会对接，让创新合作无处不在。要深化改革创新，提供更加优惠的要素支持，营造更加优越的创业环境，释放出更多政策红利，吸引更多项目落地生根开花，用“双创”引擎激发洛阳发展的澎湃动力。

　　从这个意义上说，总决赛的结束，只是推动项目落地的开始！(洛 平)
[ 责任编辑：崔利利]
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