朴器洛阳国际创新中心：打造国际创新平台 助力副中心建设

昨日，在位于洛阳国家大学科技园的朴器洛阳国际创新中心，有关人员正在调试新研发的水面救援机器人，该产品已实现量产化。

昨日，在位于洛阳国家大学科技园的朴器洛阳国际创新中心，有关人员正在调试新研发的水面救援机器人，该产品已实现量产化。 昨日，在位于洛阳国家大学科技园的朴器洛阳国际创新中心，有关人员正在调试新研发的水面救援机器人，该产品已实现量产化。 该创新中心由杭州朴器科技有限公司于今年1月在洛创立。围绕新材料、智能装备等优势产业延链补链，目前该中心已选出科技含量高、产业关联度高的高水平项目20余个，与本地企业对接技术需求30余个，成功引入多家国内外企业在洛阳落地。 今后该中心将搭建常态化国际创新资源对接交流平台，利用全球优秀技术、团队、专家人才资源，加快集聚创新资源和推动新旧动能转换，助力洛阳副中心城市建设。（记者 潘郁 通讯员 化雅楠 贺冰洋 摄）