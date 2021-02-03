洛龙区市场监管局：开辟“绿色通道”上门服务 现场换发营业执照

今天上午，在洛阳某电气有限公司法定代表人党女士的家中，洛龙区市场监管局的工作人员现场开辟业务办理“绿色通道”，为其换发了完成变更手续的新营业执照。

今天上午，在洛阳某电气有限公司法定代表人党女士的家中，洛龙区市场监管局的工作人员现场开辟业务办理“绿色通道”，为其换发了完成变更手续的新营业执照。

3月初，洛阳某电气有限公司工作人员到洛龙区政务服务中心市场监管局行政审批窗口反映，其企业法定代表人、股东党女士因病卧床，考虑到企业需要正常经营，打算办理法定代表人、股东的变更，可是党女士卧病在床无法行走，无法亲自到大厅办理相关业务，家人也不会网上操作。了解到这一情况后，洛龙区市场监管局相关负责人决定特事特办，上门为党女士办理相关业务。

经过沟通，工作人员为企业量身定制了两套方案：一是办理线上业务，由市场监管部门工作人员携带笔记本电脑到党女士家里，现场为其实名认证和提交全程电子化变更；二是准备一套用于线下办理的纸质变更材料，如果实名认证不能通过，就在其家人的帮助和双方见证下进行线下办理。当日上午，经过多次尝试，工作人员最终帮助党女士通过了实名认证，并以电子化的方式办理了企业变更业务。

洛龙区市场监管局相关负责人解释，企业登记全程电子化是省市场监管局推广的线上登记方式，目的是杜绝冒名签字、被股东被法人的现象，前提是必须通过实名认证。鉴于该企业股东身体不适的特殊情况，实名认证能否通过尚不能确定，所以特意准备了第二套方案，确保变更业务顺利办理。据悉，为存在困难的特殊人群开通“绿色通道”，提供预约服务和上门服务是洛龙区市场监管局推出的一项便民举措，在坚持监管原则的同时不断优化营商环境。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 付倩 文/图)