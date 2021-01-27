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点赞！洛阳不动产登记工作受到省级表扬
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.16 20:32

　　今日从洛阳市自然资源和规划局传来好消息：该局被河南省自然资源厅评为2019年度全省优化营商环境不动产登记工作优秀单位。

　　由“跑多趟”变“一趟办”，由“排队等”变“线上办”，由“信息单一”到“部门共享”，近年，市自然资源和规划局聚焦重点领域和关键环节，依托“互联网+政务服务”和大数据技术，不断优化业务流程，简化收件材料，公开办事流程和指南，大幅压缩不动产登记办理时限，把不动产登记便民利民改革和优化营商环境相结合，受到企业和办事群众的好评。

　　为了让群众少跑路，市自然资源和规划局在市民之家等处设立了综合服务窗口，积极推行“一窗受理，并联办理”模式，与住房保障、税务、水电气暖等部门进行联动，群众只需提交一套材料，即可完成不动产登记网上申请、查询、缴税、水电气暖同步过户等业务办理，免去来回奔波。与此同时，该局还与部分银行和房地产开发企业合作建立了协办网点，并在高新区和伊滨区设立不动产登记分中心，企业和群众可就近办理相关业务，办事效能持续提升。

　　业务流程持续简化，打通部门数据共享“通道”。目前，我市不动产业务一般登记(包括首次登记)和抵押权登记分别由原来的5个工作日、3个工作日压缩为1个工作日办结；中心城区实现更正登记、异议登记、异议注销登记、抵押权注销登记、查封登记、换证、查询等12类业务1小时内办结；市本级、嵩县、汝阳县、伊川县、洛宁县所有登记业务压缩至1个工作日办结，整体办证效率位居全省前列。

　　与此同时，我市进一步创新不动产登记模式，新建商品房“交房即交证”取得新突破。在交房现场为购房人办理不动产登记和颁发不动产权证书，实现购房人一手拿钥匙，一手领“房本”，目前已有1600余户业主享受到这一惠民举措。

　　市自然资源和规划局相关负责人介绍，今年，我市将持续深化“互联网+不动产登记”改革，优化完善不动产登记工作机制，全面落实信息共享集成，推广电子证照应用，持续推进不动产登记“全豫通办”，实现不动产登记异地办、就近办、不见面办、全省通办，推动营商环境进一步优化。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 郭静阁 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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