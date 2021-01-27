洛阳加速完善政策措施 持续强化自创区“龙头效应”

创新是引领高质量发展的第一动力。自2016年郑洛新国家自主创新示范区获国务院批复以来，我市加速完善政策措施，深入推进体制机制改革，持续强化自创区“龙头效应”，让创新“主引擎”迸发强劲动力。

创新是引领高质量发展的第一动力。自2016年郑洛新国家自主创新示范区获国务院批复以来，我市加速完善政策措施，深入推进体制机制改革，持续强化自创区“龙头效应”，让创新“主引擎”迸发强劲动力。

在一间面包车大小的金属防护箱体车间内，黑色射线源正对准平台上的工件悄无声息地进行扫描，高清晰三维图像在电脑上清晰呈现……近日，在洛阳中信成像智能科技有限公司，一项重要的工业检测正有序进行。

从中国首台检测精度达到3微米的320千伏微焦点工业锥束CT机，到中国首台桌面级高分辨工业CT机，成立仅两年多的中信成像公司，上演了成果转化从无到有、创新红利从小到大的生动实践。

作为自创区四大创新引领型项目之一——工业CT项目产业化的示范企业，中信成像公司成果转化的加速推进，是自创区诸多企业创新发展的一个缩影。

建设自创区是国家和省赋予洛阳的重大战略任务，是实施创新驱动发展战略的“龙头工程”。我市紧抓重大发展机遇，围绕自创区建设，强化顶层设计，健全工作机制，如今，自创区创新主体、平台数量占全市比重均超过2/3，辐射带动作用持续显现，已成为我市创新发展的“主引擎”。

一滴畜血滴在指甲盖大小的生物芯片上，再扫一扫二维码，猪伪狂犬病、口蹄疫等疫病检测报告就可在手机上即时显示。这项动物疫病检测领域的创新技术，是洛阳中科生物芯片技术有限公司自主研发的高新技术成果。

该企业以拥有自主知识产权的“0+X”纳米膜技术为依托，研发出生物芯片产品，率先成功应用于动物疫病检测，使目前的动物疫病诊断灵敏度、准确度、效率成倍提高，刮起动物疫病检测技术迭代的行业“旋风”。