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栾川县亮出村（社区）“两委”换届选举成绩单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.16 08:33

　　214个村(社区)全部高质量实现“一肩挑”；村(社区)“两委”干部年龄、学历实现“一降一升”，平均年龄41.4岁，大专以上学历、35周岁以下干部占比均超过1/5。这是栾川县此次村(社区)“两委”换届选举的成绩单。

　　近日，记者获悉，自换届工作启动以来，栾川县始终把坚持党的领导贯穿于村(社区)“两委”换届选举全过程，以选优配强班子、充分发扬民主、营造良好风气为重点，超前谋划、精心组织、严格程序，稳步有序推进换届选举工作。

　　竞职参选人数多、人员素质良莠不齐，怎么办？为此，栾川县从严把好准入关口，对参选人员进行摸排调研，实现“全覆盖”。全县党员干部开展下基层“大走访、解民忧”活动，4980余名党员干部累计走访群众7.7万户，了解群众对现任村干部的看法和意见，为换届提供参考。该县坚持定事选人原则，严把任职资格条件，列出正面、负面“两张清单”，着力将组织信任、群众认可的优秀人才推选到党支部书记岗位上来，推动选人用人提质增效。

　　“程序合法依规，结果真实有效。”2月8日下午，在全程见证石庙镇光明村村民委员会换届选举程序后，石庙镇司法所工作人员在司法见证书上郑重签名。

　　换届选举工作法律性、程序性强，针对候选人推选、投票选举等容易起争议、容易出问题的环节，栾川县坚持“法定程序不变通，规定步骤不减少，民主权利不截留”，在村(居)委会换届中推行全程司法见证制度，让群众感受到整个换届过程公开、公平、公正。

　　营造风清气正的换届工作氛围，宣传引导是关键。栾川县坚持换届政策“宣在前”，县、乡、村逐级召开“两委”换届选举动员会、换届选举业务知识培训会，通过主题党日集中学、在媒体开设专栏专题、发布《致全县党员群众的一封信》《关于严厉打击破坏村(社区)“两委”换届选举行为的通告》等形式大张旗鼓地宣传换届选举的目的、意义、程序和纪律要求，确保干部群众了解相关政策。

　　本次换届因年龄等原因离任的干部较多，栾川县出台退职干部“荣誉离任”十项举措，让离任老干部感受到党和组织的关怀，主动帮助新一届“两委”班子创造新业绩。

　　通过换届选举，大批德行好、能干事、受认可的优秀人才脱颖而出，成为“领头雁”，为该县实施“十四五”规划、加快推进乡村振兴奠定了坚实基础。该县将着眼乡村振兴目标，持续抓好农村带头人整体优化提升，全面落实村党支部书记县级备案管理，开展新任村党支部书记学历提升行动，强化村干部队伍日常管理监督，着力锻造一支胜任乡村振兴工作的“头雁”队伍。（记者 孙小蕊 通讯员 赵明 安蒙召）
[ 责任编辑：马佳佳]
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