目标确定！洛阳2021年城镇新增就业11万人

今天上午，洛阳市委举行首场新闻发布会。发布会透露，2021年是建党100周年，是“十四五”的开局之年，也是洛阳现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，做好今年的经济工作意义重大。

今天上午，洛阳市委举行首场新闻发布会。

发布会透露，2021年是建党100周年，是“十四五”的开局之年，也是洛阳现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，做好今年的经济工作意义重大。

洛阳市委综合当前形势和发展条件，研究确定了经济工作主要预期目标：生产总值增长8%以上，规上工业增加值增长8%以上，固定资产投资增长8%以上，社会消费品零售总额增长10%以上，进出口总值增长12%以上，一般公共预算收入增长7%左右，居民收入增长9%以上，城镇新增就业11万人，居民消费价格涨幅控制在3%左右，常住人口城镇化率提高接近2%，污染防治、节能降耗完成国家和省定目标，主要经济指标增速保持在全省第一方阵。（洛报融媒记者 白云飞 申利超 李冰）