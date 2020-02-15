洛阳小伙儿袁率荣立二等功 拿奖金与乡亲们共享

昨日下午，老城区洛浦街道办事处井沟社区79岁的李淑玲来到功勋军人袁率家中，想当面跟他说声“谢谢”。不巧的是袁率已结束休假返回部队，她只好让袁率的家人“代收”这份诚挚的谢意。

袁率为老人戴围巾的场景，让人心里暖暖的

昨日下午，老城区洛浦街道办事处井沟社区79岁的李淑玲来到功勋军人袁率家中，想当面跟他说声“谢谢”。不巧的是袁率已结束休假返回部队，她只好让袁率的家人“代收”这份诚挚的谢意。

老人冒着寒风专程登门道谢，这是怎么回事？

其实，这几天，还有很多像李淑玲一样的老人，来到袁率家道谢。感谢的缘由要从袁率去年荣立二等功说起。

袁率今年33岁，现任火箭军某部保卫科科长。2003年入伍后，袁率扎根深山，勤学苦练——背参数、拆零件……很快就对装备参数、零件“一口清、一摸准”，真正担起了守护“大国长剑”的重任，这些年多次受到表彰。去年，他取得多项理论研究成果，为火箭军部队建设作出重大贡献，荣立二等功。

为落实优抚政策，让军人成为全社会尊崇的职业，营造“参军光荣、军属光荣”的浓厚氛围，今年1月7日上午，老城区人武部、老城区退役军人事务局、洛浦街道办事处和袁率所在部队将立功喜报和“功臣之家”牌匾送到了袁率的家中。当天，袁率还收到了所在部队和老城区共同奖励的8000元。

立功受奖，袁率和他的家人备感高兴、自豪，但这些奖金怎么用，他与父母、妻子商量出一个不错的办法——社区有近200名70岁以上老人，袁率拿出全部奖金和自筹的5000余元，为每位老人购买一桶食用油和一条围巾。

当天，社区的老人们与袁率一起分享了这份荣誉。袁率和他的家人接过立功喜报和“功臣之家”牌匾后，将一条条“荣誉”牌围巾，送到老人们手中，戴在老人们脖子上。

“我能获得这份荣誉，离不开部队、政府、家人的培养，也离不开乡亲们的帮助、支持，因此我想和乡亲们分享这份荣誉，一起感受党和国家对军人的关爱。”袁率说。（记者 申利超 通讯员 石智卫 文/图）