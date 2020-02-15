万佛山石窟：千年文脉 延绵不息【视频】

近日，记者来到位于吉利区柴河村的万佛山石窟。在这座2013年就被公布为全国重点文物保护单位的石窟前，守护了28年的文物保护员张永军，为我们讲述了千年石窟寺的传奇故事。

近日，记者来到位于吉利区柴河村的万佛山石窟。在这座2013年就被公布为全国重点文物保护单位的石窟前，守护了28年的文物保护员张永军，为我们讲述了千年石窟寺的传奇故事。

千年石窟重现人间

张永军祖祖辈辈都是柴河村人，他从小就听老人说山上有很多石头雕刻的大佛，但他小时候没见到过。

1992年，柴河村为改变面貌，发展壮大集体经济，决定利用独特的资源建设乡村旅游点。村里安排张永军等人到山里找寻石窟，有了初步发现之后，参与的村民逐渐多了起来。

张永军说，万佛山石窟开凿于北魏时期，现存有六个窟龛，300余尊造像，分为上、下两寺院，上寺院有一号窟、二号窟(双窟)、三号窟(莲花洞)、四号窟(大佛龛)，下寺院的是五号窟(锣鼓洞)和六号窟(神游洞)。

佛山石窟二号窟 记者 曾宪平 摄

记者看到，下寺院紧临公路，路边有块黑色石碑，上面写着“全国重点文物保护单位万佛山石窟”，落款是“中华人民共和国国务院2013年3月5日公布，河南省人民政府2013年11月25日立”。

精美造像生动传神

在下寺院，指着锣鼓洞的中心塔柱，张永军告诉记者，这是目前洛阳市境内发现的唯一的中心塔柱窟，虽然中心塔柱大部分已经残缺，但上面雕刻的供养菩萨栩栩如生，仍然能令人感受到当年这座宏伟洞窟的神韵。

锣鼓洞旁边是神游洞。虽然这个洞窟只有半人高，但仔细观察会发现洞窟内壁下方，环窟保存了一圈完好的礼佛图，其雕工之精美、人物形象之生动传神，让人沉浸其中。

精美的佛教造像 记者 李砺瑾 摄

随后，记者跟随张永军来到上寺院，首先映入眼帘的是一尊坐西向东的释迦牟尼造像。这尊5米多高的造像身着褒衣博带式袈裟，下摆衣褶层叠有序，覆莲座的莲瓣挺拔劲健，具有典型的北魏造像风格。据专家考证，这尊堪与龙门宾阳中洞正壁主尊相媲美的释迦牟尼造像，应该系同一时期作品，且均出自技艺精深的匠师之手。

释迦牟尼造像东侧并排的3个洞窟分别是莲花洞和双窟。指着莲花洞正壁主尊背光处雕刻的莲花，张永军说，这枝莲花上有完全舒展的莲叶，有半开半合的莲叶，还有两朵含苞待放的莲花，而且这两朵莲花近大远小，既立体又有层次，令人越欣赏越感觉有美感。

在参观石窟的游客中，家住瀍河区的李洪涛说，他很喜爱石窟寺，曾去过龙门石窟、莫高窟和云冈石窟，但还是第一次来万佛山石窟，这里的造像并不逊于他看过的那些世界文化遗产。

千年文脉延绵不息

与石窟相对的公路另一侧，有一座颇有年代感的二层砖房，是当年文物管理部门为保护石窟而修建的。张永军说，他参与了当初的石窟发掘，被当地文物管理部门聘为文物保护员，工作至今。

“别看山里人少，但我们站的这个地方‘寸土寸金’。”张永军说，脚下这块土地原本是山沟，是古代的信众在山沟中修起了一道石堰，才有了盖房子的地。

谈及为何一直在这里做文物保护员，张永军说：“也许是祖先让我做这些事吧。”原来，柴河村曾出土两块清朝康熙和雍正年间的石碑，上面记述了村里一个叫张献捷的人两次带领信众重修石窟寺的事，他正是张永军的祖先。

当别人都外出打工时，张永军留了下来。他告诉我们，现在村旁的柴河水库边正在新修一条环湖路，路修好后，游客可以游完水库再来欣赏石窟。更令人欣喜的是，河南省文史馆馆员、山水画家李燎原等在柴河村里建起了画室、美术馆，这个曾经萧条的小山村开始显现新的活力。

从1500多年前开凿的万佛山石窟，到如今的画家村，因为这群默默无闻的守护者，这千年的艺术文脉才延绵不息，并焕发出新的神采。（记者 李砺瑾 实习生 尚渊椋）