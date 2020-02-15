他放弃高薪返乡创业 拿出18万余元给贫困户分红【视频】

“在我遇到灌溉等问题时，是合峪镇和砚台村的党员干部帮了我，在我有能力的时候我也要回馈家乡。”近年，市青联委员、市派驻栾川县合峪镇砚台村第一团支部书记宫世荣承包了该村全部(48户)贫困户的扶贫任务，2019年年底，他拿出18万余元进行“带贫分红”，受到村民一致称赞，有村民直接称呼他为“大老板”。

“在我遇到灌溉等问题时，是合峪镇和砚台村的党员干部帮了我，在我有能力的时候我也要回馈家乡。”近年，市青联委员、市派驻栾川县合峪镇砚台村第一团支部书记宫世荣承包了该村全部(48户)贫困户的扶贫任务，2019年年底，他拿出18万余元进行“带贫分红”，受到村民一致称赞，有村民直接称呼他为“大老板”。

宫世荣

除了分红，每到农忙时节，贫困群众到他的园区务工，会获得相应的经济补偿。他也会免费为贫困群众指导农业生产技术，传授农业生产先进工艺：果园生草、绿肥还田、节水灌溉、设施栽培、种养一体化……切实解决农村生产实际问题。

10日上午，秋日的阳光温暖和煦。站在栾川县合峪镇砚台村碾道组的乡间小道上，宫世荣指着老家门前的一棵柿子树，向记者描绘他已经开始动工的“顶级”民宿项目蓝图。

“顶级”民宿围绕着那颗寄托着宫世荣乡愁的柿子树而建，目前住宿区已有雏形。除了住宿区，还包含20亩的永续农业示范园区和22亩五味子生产深加工园区。“住宿区是极简的风格，到这里住宿的朋友，可以自己采摘果蔬，做自己梦想里的农家饭。”29岁的宫世荣说，待民宿建成，可以给村里有想法却在他乡务工的年轻人提供一个实际参考，欢迎他们也返乡来创业。

宫世荣的葡萄庄园

谁也没想到，如此有想法的“大老板”宫世荣已连续在自家葡萄园外的活动板房内住了7年，他在这里结婚生子，一直坚守着葡萄园和砚台村。

其实，宫世荣从中学开始就有“实业兴农”，要让农民过上更体面的生活的想法。高考时生物和化学成绩更优秀的他，选择了辽宁农业职业技术学院园艺技术专业。在上大学期间，他曾用近4个月时间种植水果黄瓜成功赚得第一桶金，并积累了丰富的生产经验。大学毕业后他果断放弃大连市一家农业公司技术主管的工作，回到砚台村种植高端葡萄。

宫世荣展示他的葡萄生产日记

整地做畦、育种栽植、定枝疏枝……返乡后，宫世荣创办了栾川豫鸾特色葡萄庄园，起初，他需要亲力亲为，“葡萄生产日记”写满了一页又一页。敢想敢干，爱钻研、肯吃苦的他，用了不到两年时间就将葡萄庄园办得很红火。

宫世荣的葡萄生产日记

由于长期的田间劳作，年纪轻轻的宫世荣面色黝黑、双手长满了老茧，看上去比实际年龄大很多。如今，他成绩斐然，不仅获得了“高级农艺师”“高级花卉园艺师”“高级农作物植保员”等专业技术称号，也成了村里的“名人”。同时，他作为青年创业致富带头人，积极参与砚台村的新农村建设，在把自己的葡萄园做大做强的同时，也把先进的农业技术和生产方法带到农村。

今年年初的新冠肺炎疫情防控期间，宫世荣主动申请成为志愿者，到村组路口进行防疫值守，村里的青年人很受感召，也纷纷申请到岗值守；他无偿提供消毒设备，为村里挨家挨户消毒；为解决贫困家庭学生需要上网课但又受限于网络不便、手机不足等问题，他在村里发起了手机捐赠活动……

“我有一个梦想：等我工作忙完了，和朋友仨俩，在农村的田野里盖一所房子。种一亩野花，养三五只鸡鸭，在葡萄藤下，喝一口闲茶……”这是宫世荣的原创诗，流露出他对于新型职业农民生活的美好期待。给把锄头能种地，给些笔墨能创作，这就是新农民宫世荣。(洛报融媒记者 冯莹雅 文/图/视频)