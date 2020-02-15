游园、乐道成为洛阳惠民新名片

银杏飘黄，枫叶染红，走进洛龙区从政坊游园，黑天鹅、鸳鸯在水中游弋，羊驼、孔雀、梅花鹿在岸上嬉戏，市民在“乐道”上漫步，好一幅人与自然和谐相处的生动画卷。

兴洛湖公园空中“乐道”

银杏飘黄，枫叶染红，走进洛龙区从政坊游园，黑天鹅、鸳鸯在水中游弋，羊驼、孔雀、梅花鹿在岸上嬉戏，市民在“乐道”上漫步，好一幅人与自然和谐相处的生动画卷。

绿色是活力的象征、生命的律动，更代表着生态的价值、生活的品质。“十三五”以来，我市将小游园和“乐道”建设作为重点民生实事持续推进，小游园遍地开花，“乐道”串珠成链，洛阳城中绿意浓，群众拥有了越来越多的生态获得感。

兴洛湖公园人工湖水面清澈、波光粼粼，湖旁小广场俨然成为一个小型文娱活动场所，每天有不少市民在这里唱歌、练舞。“这里满目绿意，每天过来练练嗓，和姐妹们一起在公园里转一圈，什么烦心事都没有了。”市民张梅兰说。

俯瞰从政坊游园

游园里不仅有浓浓的绿意，更承载着市民对健康生活的向往和对城市生活品质的更高追求。刚投用不久的兴洛湖空中“乐道”是我市第一条空中“乐道”，每当夜幕降临，“乐道”上灯光闪烁，不少市民呼朋唤友，一起跑步、散步。

“一侧是挺拔的高楼，一侧是公园里郁郁葱葱的树木，一路跑下来，两侧都是美景，路顺畅、心顺畅。”市民李洪涛是个跑步爱好者，经常来“乐道”上跑一跑。

小游园，大民生。自2016年提出建设小游园以来，我市连续把小游园建设纳入每年的重点民生实事，按照居民出行“300米见绿、500米见园”的标准和“大游园提升城市形象，小游园方便群众生活”的要求，不断打造15分钟生态休闲圈，为市民营造便捷、舒适、优美的公共绿色活动空间。

经过这几年的实践，我市小游园建设如今更加科学、便民，游园功能更加完善，布局更加合理，还配套建设了城市书房、体育活动空间、公厕、“乐道”等，真正实现利民便民。

牡丹桥南入苑游园

位于牡丹桥南的入苑游园内地势起伏不平、芳草如茵，游园内“乐道”犹如一条彩色小径，充满了运动气息；涧西区重辉游园建在繁华的中心城区，满足了周边群众休闲健身的需求；有的游园依渠、依河而建，成为林水一体、人水相亲的小游园……截至目前，我市已建成278个小游园。

“乐道”建设一头连着生态环境，一头连着民生福祉。根据《洛阳市中心城区绿道(乐道)网专项规划暨近期建设实施方案》，我市“一中心六组团”范围内“乐道”总长1000公里，其中中心城区“乐道”总长700公里，分为滨水“乐道”、街区“乐道”、文化“乐道”、郊野“乐道”、山林“乐道”五类。

洛龙区永通门大街景观“乐道”

（本文配图由记者张光辉、刘冰摄）

截至目前，全市范围内已建成800公里“乐道”，一条条“乐道”宛如一条条绿色动脉，把老街老巷老建筑、好山好水好风光、游园小区大公园串联起来。

为方便群众，我市还沿“乐道”设置城市驿站、公厕、岗亭等配套设施，将“乐道”功能与周边环境相结合，提供综合惠民服务，真正把“乐道”变为“绿色出行便民道、乡愁记忆人文道、城市体验风景道、科技引领智慧道、山水游憩休闲道”，让市民在“乐道”上感受绿色生活、健康生活的美好。(记者 孙小蕊)