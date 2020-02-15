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覆水难收 (河洛学堂)
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-12 08:13

　　国产动画电影《姜子牙》正在热映，借机说一个跟姜子牙有关的成语：覆水难收。

　　覆水难收，倒在地上的水难以收回，比喻事情已成定局，无可挽回。

　　史载，姜子牙是咱河南老乡，本名姜尚，字子牙，人称姜太公。

　　若按世俗的成功标准来看，他前半生活得很失败，没钱没房没车，只能在街头摆摊儿卖小吃，或是当屠夫，赚点小钱糊口。

　　然而姜子牙很乐观，闲来无事就看书学习，或到河边钓鱼。用“诗仙”李白的话说，“天生我材必有用”，姜子牙不慌不忙，气定神闲。

　　据史料记载，姜子牙的老婆马氏见他混了大半辈子仍然穷困潦倒，嫌弃他没出息，整天骂骂咧咧，闹着要离婚。

　　姜子牙跟她说不通，无奈之下同意离婚。

　　后来的事儿大家都知道了：姜子牙在河边钓鱼时，遇见了微服私访的周文王。他凭借出众的口才和过人的见识，征服了周文王，被奉为太师，相继辅佐周文王、周武王父子治国安邦、伐纣灭商。

　　他曾在河洛腹地——今洛阳市孟津县一带的黄河边，主持誓师动员大会，号令八百诸侯会孟津，举行大规模军事演习，为伐纣灭商作战前准备；并坚持判断，督促周武王在准确时机出兵伐纣，一举推翻了殷纣王，灭了商，建立周朝。

　　姜子牙由此成了周朝的开国元勋，被封为齐国诸侯，飞黄腾达，名利双收。

　　马氏想不到姜子牙大器晚成，万分懊悔，又厚着脸皮找他求复合，希望能跟着他享荣华富贵。

　　老姜拒绝了。他把一盆水倒在地上，叫马氏把水收起来。马氏趴在地上去取水，只收回一些泥浆。

　　姜子牙淡淡地对她说：“离婚了就别再琢磨着复合了。你我缘分已尽，就如这覆水难收。”马氏羞愧不已。

　　民间还有一个类似的故事版本，是说汉代人朱买臣的妻子嫌贫爱富，逼着他写休书，离婚后另嫁他人。后来，朱买臣时来运转，当了官，前妻又想甩了第二任丈夫，一把鼻涕一把泪，缠着朱买臣求复合。

　　朱买臣让人端来一盆水泼在马前，告诉前妻，若能将地上的水收回盆中，他便答应她。前妻方才死了心。

　　不能共苦，只想同甘，世上哪有这种便宜事儿？(记者 张丽娜)
[ 责任编辑：潘亮]
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