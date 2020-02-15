洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳实现义务教育控辍率动态清零
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-11 15:11

　　今日上午，洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”系列新闻发布会重点关注教育领域，由洛阳市教育局介绍教育扶贫工作情况。

　　自脱贫攻坚战打响以来，洛阳全市教育系统始终把打赢教育脱贫攻坚战、实现义务教育有保障作为重大政治任务、头等大事和第一民生工程，充分发挥教育行业优势，围绕明确目标、摸清底数、严格标准、压实责任四个方面重点工作持续发力，全面提升贫困地区教育水平。

　　截至10月31日，洛阳全市义务教育阶段在校学生共计894202人，已无贫困家庭义务教育阶段适龄儿童少年因贫困失学辍学现象，实现全市义务教育控辍率动态清零。另外，洛阳市持续增强学生资助工作力度，多措并举、精准施策，目前已实现义务教育“两免一补”全覆盖；明确责任、狠抓落实，让资助工作涵盖学前教育、高中教育、中等职业学校、高校等全领域，确保国家、省、市资助政策全程全部优先覆盖各级各类学校全部建档立卡家庭学生，实现“应助尽助”。

　　此外，洛阳市着力改善贫困地区办学条件。在校舍建设方面，洛阳市继续实施贫困地区乡村教师周转宿舍建设工程，2020年新建、改扩建农村教师周转宿舍500套，5年累计完成3481套；加强农村寄宿制学校和小规模学校建设，2020年新建、改扩建农村寄宿制学校98所，5年累计完成455套；实施第三期学前教育行动计划，2020年新建、改扩建公办幼儿园50所。在师资配备方面，洛阳市积极实施农村义务教育学校教师特岗计划，2020年招聘地方性免费师范生(含全科教师)448名，5年累计招聘1886人；招聘特岗教师1200人，5年累计招聘5954人；每年选派200名城市区优秀教师到汝阳等5个贫困县乡村学校任教，5年累计选派1000余人。在改善贫困地区和薄弱学校办学条件方面，洛阳市“全面改薄”1368所项目学校已全部完成；通过实施“全面改薄”“扩充资源五年规划”等工程，全市义务教育阶段学校全部达到办学“20条底线”要求；初中、小学起始年级已基本消除超大班额和大班额，全市大班额比例小学为2.3%、初中为2.34%，均大幅低于全省比例。

　　除了坚守“义务教育有保障”底线目标，洛阳市还进一步发挥教育行业优势，助力脱贫攻坚：实施职教技能“帮扶工程”，指导各县(市)区发挥职教中心优势，积极参与职业教育农民培训基地建设和职业技能培训，年均贫困劳动力参加职业技能培训超10000人次；教育系统137名帮扶责任人落实消费扶贫主体责任制，按照帮扶分工和结对帮扶贫困户需求，对接开展消费扶贫工作。

　　“教育扶贫是打赢脱贫攻坚战的一场关键战役。”在发布会上，洛阳市教育局相关负责人表示，下步将多措并举、精准施策，持续提升贫困人口的教育获得感、幸福感、安全感，努力办好人民满意的教育。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 董保卫 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·经常趴着午休，11岁的他脊柱侧弯了
  • ·正跟朋友聚餐 他突然感觉天旋地转
  • ·经常饭后打嗝、烧心及时做胃镜检查
    		•
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使用有短板
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使...
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使用有短板
        移动支付、线上预约、电子客票、手机导航……在“数字化生活”潮流之下，为适应时代，越来越多的中老年人“...
  • ·嵩县石头部落 看野菊满山
  • ·王屋山上看“石柱连环画”
  • ·冬日周末 去城市书房品书香、听讲座、学烘焙
    		•
    		 
    新闻排行
  • 【视频】隋唐洛阳城南城墙风景如画
  • 意向成交额80亿元！洛阳交易团在第三...
  • 洛阳甘泉河湿地景色宜人
  • 加快建设生态都市圈 河洛山川将再增绿...
  • 洛阳燃气采暖炉用户今冬用气继续享优惠
  • 拆除围挡，还路于民！施工方公开承诺...
  • 汝阳小店镇关帝村：水蛭养殖成规模 ...
  • 未成年时被性侵 成年后还能索赔吗
  • 广西旅游推介交流会在洛举行 6大优惠...
  • 由转供改直供的小区首次供热时先供热...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月11日
  • · 凌宇犀地被开发商私自变更规划啥时候恢复
    • 精彩图片
    一路美景 风光无限——...
    洛阳市2020年职业教育...
    洛宁县故县镇寻峪村：...
    2020年洛阳市青少年篮...
    精彩热帖

    游大同坊、从政坊

    游天囿牡丹园

    初冬

    黑水古城掠影
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605