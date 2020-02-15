洛阳实现义务教育控辍率动态清零

今日上午，洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”系列新闻发布会重点关注教育领域，由洛阳市教育局介绍教育扶贫工作情况。

今日上午，洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”系列新闻发布会重点关注教育领域，由洛阳市教育局介绍教育扶贫工作情况。

自脱贫攻坚战打响以来，洛阳全市教育系统始终把打赢教育脱贫攻坚战、实现义务教育有保障作为重大政治任务、头等大事和第一民生工程，充分发挥教育行业优势，围绕明确目标、摸清底数、严格标准、压实责任四个方面重点工作持续发力，全面提升贫困地区教育水平。

截至10月31日，洛阳全市义务教育阶段在校学生共计894202人，已无贫困家庭义务教育阶段适龄儿童少年因贫困失学辍学现象，实现全市义务教育控辍率动态清零。另外，洛阳市持续增强学生资助工作力度，多措并举、精准施策，目前已实现义务教育“两免一补”全覆盖；明确责任、狠抓落实，让资助工作涵盖学前教育、高中教育、中等职业学校、高校等全领域，确保国家、省、市资助政策全程全部优先覆盖各级各类学校全部建档立卡家庭学生，实现“应助尽助”。

此外，洛阳市着力改善贫困地区办学条件。在校舍建设方面，洛阳市继续实施贫困地区乡村教师周转宿舍建设工程，2020年新建、改扩建农村教师周转宿舍500套，5年累计完成3481套；加强农村寄宿制学校和小规模学校建设，2020年新建、改扩建农村寄宿制学校98所，5年累计完成455套；实施第三期学前教育行动计划，2020年新建、改扩建公办幼儿园50所。在师资配备方面，洛阳市积极实施农村义务教育学校教师特岗计划，2020年招聘地方性免费师范生(含全科教师)448名，5年累计招聘1886人；招聘特岗教师1200人，5年累计招聘5954人；每年选派200名城市区优秀教师到汝阳等5个贫困县乡村学校任教，5年累计选派1000余人。在改善贫困地区和薄弱学校办学条件方面，洛阳市“全面改薄”1368所项目学校已全部完成；通过实施“全面改薄”“扩充资源五年规划”等工程，全市义务教育阶段学校全部达到办学“20条底线”要求；初中、小学起始年级已基本消除超大班额和大班额，全市大班额比例小学为2.3%、初中为2.34%，均大幅低于全省比例。

除了坚守“义务教育有保障”底线目标，洛阳市还进一步发挥教育行业优势，助力脱贫攻坚：实施职教技能“帮扶工程”，指导各县(市)区发挥职教中心优势，积极参与职业教育农民培训基地建设和职业技能培训，年均贫困劳动力参加职业技能培训超10000人次；教育系统137名帮扶责任人落实消费扶贫主体责任制，按照帮扶分工和结对帮扶贫困户需求，对接开展消费扶贫工作。

“教育扶贫是打赢脱贫攻坚战的一场关键战役。”在发布会上，洛阳市教育局相关负责人表示，下步将多措并举、精准施策，持续提升贫困人口的教育获得感、幸福感、安全感，努力办好人民满意的教育。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 董保卫 文/图）