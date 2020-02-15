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审批“串联”变“并联” “三区”政务服务再提速
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-11 08:32

　　日前，记者从自贸区洛阳片区获悉，随着片区综合服务中心“食品、药品、医疗器械综合单一窗口”首批证照顺利发放，洛阳片区率先在全市实现审批“并联推进”，多项业务“一窗通办”，持续通过“放管服”释放了改革新红利。

　　洛阳星源堂医药连锁有限公司、洛阳好童校外托管服务有限公司成为“食品、药品、医疗器械综合单一窗口”首批证照办理者。“营业执照左下角这个二维码一扫，就能显示我的食品经营许可证，一个证顶过去几个证，方便。”好童校外托管服务负责人孙赞兴对服务中心推行的“证照联办”竖起大拇指。对于星源堂质管部经理杨静来说，片区综合服务中心此次落地的相关服务，避免了她先前需要在市场监管部门多个窗口来回奔波的烦恼，大大降低了企业成本。

　　“三区”政务服务局负责人表示，此次片区综合服务中心设立的“食品、药品、医疗器械综合单一窗口”，是目前全市唯一可“一窗办理”食品(含保健食品)生产许可、食品(含保健食品)经营许可、药品经营许可、第三类医疗器械经营许可、第二类医疗器械经营备案、第一类医疗器械生产备案、第一类医疗器械产品变更备案等业务的窗口，企业可在办理营业执照的同时申请办理上述业务。

　　服务中心在对接企业过程中，通过优化服务，将“串联审批”升级为“并联审批”，还创新性地实现了“证照联办”“多证集成、一照通行”。

　　打造便民利企的营商环境是“三区”政务服务改革的重中之重。下一步，洛阳片区将加快推进政务服务事项“一窗受理”，聚焦企业需求，开设特色窗口，持续扩展综合窗口受理事项的覆盖面，提升服务能效，继续当好企业群众的“服务员”。 （记者 陈曦 通讯员 李盈 张瑜菁）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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