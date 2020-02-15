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王琰君调研隋唐大运河国家文化公园、隋唐大运河国家文化博物馆、洛阳国际会展中心项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-11 08:27

　　昨日，市委常委、常务副市长王琰君带队调研隋唐大运河国家文化公园、隋唐大运河国家文化博物馆、洛阳国际会展中心项目，现场办公协调解决项目推进中遇到的困难和问题。

　　在隋唐大运河国家文化公园、隋唐大运河国家文化博物馆项目现场，王琰君实地查看了项目建设情况，并听取有关部门汇报。他强调，老城区、瀍河区、洛阳文保集团和市直相关部门要提升站位，切实履行职责，做好服务，全力以赴加快重点项目建设。要强化要素保障，市发改、文广旅、自然资源规划部门要做好协调调度，聚焦项目建设过程中出现的困难和问题，及时跟踪协调解决。要紧盯时间节点，倒排工期，压茬推进，在依法依规做好施工安全、工程质量等方面工作的前提下，加快项目建设进度，确保项目早日建成投用。

　　在洛阳国际会展中心项目现场，王琰君强调，市直相关部门和伊滨区要进一步提高认识，强化大局意识、责任意识、效率意识，承担的各项任务都要在确保质量安全的前提下向前推进。市节会服务中心等牵头单位要建立台账、节点管控、挂图作战、集中攻坚，自然资源规划、生态环境等相关部门要切实做好服务，严格按节点要求高效办理各种手续，为项目顺利推进营造良好环境。（记者 戚帅华）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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