“我眼中的‘十四五’”系列采访活动启动

践行“四力”要求，唱响奋进凯歌！“我眼中的‘十四五’”洛报融媒系列采访活动昨日上午正式启动。

采访活动出发仪式 记者 鲁博 摄

践行“四力”要求，唱响奋进凯歌！“我眼中的‘十四五’”洛报融媒系列采访活动昨日上午正式启动。

这是在“出彩洛阳圆梦小康”——百名记者进百村(社区)入百户调研采访活动圆满收官之际，洛阳日报社启动的又一项大型系列采访活动。自即日起，洛阳日报社融媒体中心记者将深入各县(市)区走村入户进车间进行集中采访，用一段段文字、一幅幅图片、一帧帧镜头，深刻记录“十三五”时期河洛大地经济社会发展取得的巨大成就和丰富经验，全面反映广大党员干部学习贯彻党的十九届五中全会精神的生动场景，汇聚起全市上下奋进“十四五”、把副中心建设目标任务转化为生动实践的磅礴力量。

2020年是全面建成小康社会收官之年。决战脱贫攻坚、决胜全面小康，是新闻宣传战线展现担当作为的广阔舞台。自今年7月启动“出彩洛阳圆梦小康”——百名记者进百村(社区)入百户调研采访活动以来，洛阳日报社融媒体中心记者分赴全市50余个村(社区)开展蹲点采访，探访一线故事，触摸时代脉搏，锤炼新闻“四力”，聚焦脱贫攻坚、乡村振兴、沟域经济、生态文明、党的建设等主题，以小见大全媒体呈现河洛大地决战脱贫攻坚、决胜全面小康的宏大主题。自今年7月23日刊发第一组报道至今，本报共刊发各类报道数十期，推出一批专版专栏，以图文报道、网络直播、短视频等方式多方位呈现。这些报道既有讲述返乡创业青年冯亚珂建立写生基地，带领群众摘穷帽的近万字通讯，又有《这个村，村干部开车不关窗》等一批短小鲜活的新闻特写；既讲述了先进典型助力脱贫攻坚的感人故事，也描绘出乡村振兴的新画卷、新气象，受到社会各界普遍好评。

百名记者进百村(社区)入百户调研采访活动历时数月，日前落下帷幕，但新闻宣传战线的编辑记者践“四力”、写担当的脚步不会停止。“十三五”收官在即，“十四五”新篇待启，在这激动人心的历史交汇点，洛阳日报社积极响应、迅速行动，制订报道方案，组建报道团队，开辟报道专栏，将持续推出“我眼中的‘十四五’”系列报道。敬请关注。（记者 何奕儒）