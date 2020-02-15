醉酒女子凌晨掉进护城河 消防队员紧急救援

晚上气温低，不少人喜欢喝酒取暖，可要记得适量。这不，前几天一名醉酒女子经过老城丽景门附近的护城河时，不慎掉了下去，尽管河里没水，但人摔伤了无法上岸，消防队员接到求助电话后赶来将人救出。

消防队员下到河底救人

晚上气温低，不少人喜欢喝酒取暖，可要记得适量。这不，前几天一名醉酒女子经过老城丽景门附近的护城河时，不慎掉了下去，尽管河里没水，但人摔伤了无法上岸，消防队员接到求助电话后赶来将人救出。

7日凌晨1点多，老城区消防救援大队民族路消防站接到求助电话，说有人掉进丽景门附近的护城河里受伤了，消防队员肖赛与队友携带救援装备赶到现场时，民警与急救人员已到场。

“护城河正在施工改造，里面没水。”肖赛说，岸上离河底垂直高度约10米，受伤女子看上去二三十岁，被两名男性朋友搀扶着。因坡度较大，附近没有台阶，肖赛做好防护措施，带着救援绳索与安全腰带下到河底。

肖赛闻到女子身上有一股酒气，看到她耳朵等处受伤流血，他用安全腰带对其进行固定，在队友的协助下将人拉了上去，随即抬上救护车送往医院救治。

肖赛事后得知，当晚该女子与朋友吃饭时喝醉酒，从事发地经过时到护城河边呕吐，不料发生意外，她的朋友赶紧下去，一番尝试无法将她救出，只得拨打110报警。（记者 魏巍/文 通讯员 武卫杰/图）