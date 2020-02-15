女子喝醉酒掉进护城河 救援人员感慨幸亏河里没水

近日，一名醉酒女子经过老城丽景门附近的护城河时不慎掉下去，万幸的是河里没水，消防队员接到求助将人救出。

近日，一名醉酒女子经过老城丽景门附近的护城河时不慎掉下去，万幸的是河里没水，消防队员接到求助将人救出。

7日凌晨1时许，老城区消防救援大队民族路消防站接到一起群众求助，有人掉进丽景门附近的护城河里受伤被困，消防队员肖赛与队友携带救援装备赶到现场时，民警与急救人员也已到场。

“幸亏护城河正在施工改造，河底没水。”肖赛说，岸上离河底垂直高度约10米，受伤女子看起来二三十岁，被两名男性朋友在河底搀扶着。因坡度较陡，附近没有台阶，他做好自我防护，带着救援绳索与安全腰带下到河底。

肖赛靠近后闻到该女子身上有一股酒气，耳朵等处受伤流血，他用安全腰带对其进行固定，后在队友协助下将人拉上去，随即抬上救护车送往医院救治。

肖赛事后得知，当晚该女子与朋友吃饭喝醉酒，从事发地经过时到护城河边呕吐，不料发生意外，朋友尝试下去救人没有成功，只得拨打110报警。(洛报融媒记者 魏巍/文 通讯员 武卫杰)