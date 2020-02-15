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洛阳集中收听收看学习贯彻党的十九届五中全会精神中央宣讲团宣讲报告会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-10 08:17

　　昨日，我市集中收听收看学习贯彻党的十九届五中全会精神中央宣讲团宣讲报告会。

　　此次报告会以电视电话会议形式在郑州举行，中央宣讲团成员、国务院研究室党组书记、主任黄守宏作宣讲报告。在认真收听收看报告会后，大家纷纷表示，要把深入学习贯彻党的十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，切实增强贯彻落实的政治自觉、思想自觉、行动自觉，更好用全会精神武装头脑、指导实践、推动工作，确保习近平总书记重要讲话和全会精神在河洛大地落地生根。要做好“结合”“转化”，对标对表全会精神，高远务实谋划提升洛阳“十四五”规划，一鼓作气坚决打赢打好“三大攻坚战”，奋力完成全年经济社会发展目标任务。要坚持党的全面领导，持续克服“三种心态”、强化“三种精神”，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，以过硬作风谋事干事成事，着力在新发展阶段育先机开新局，不断开创洛阳发展新局面。

　　在洛副市级以上领导，市委各部委、市直机关各单位、各人民团体、垂直单位、市管企业主要负责同志，驻洛央企、省企和高等院校主要负责同志等在市会议中心集中收听收看宣讲报告会。各县(市)区同步设分会场。（记者 白云飞）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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