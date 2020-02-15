洛阳市第十四届运动会将于明年10月在宜阳举行

洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会将于2021年10月16日至26日在宜阳县举行。

洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会将于2021年10月16日至26日在宜阳县举行。

洛阳市体育局相关负责人表示，《洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会实施方案》(以下简称《方案》)已于日前印发。《方案》提出，为全面贯彻落实《体育强国建设纲要》《“健康中原2030”规划纲要》，努力构建满足人民群众需求的全民健身公共服务体系，进一步推动洛阳市体育事业全面、协调、可持续发展，洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会将于2021年10月16日至26日在宜阳县举行。

根据《方案》，洛阳各县(市)区、市直各委局、重点企事业单位、科研院所、大专院校、驻洛部队均可组建代表团参赛。比赛分青少年组、社会组、市直机关组3个组别，共设田径、游泳、足球、篮球、排球、乒乓球、网球、自行车等53个项目。

此外，参赛运动员须具有洛阳户籍或所在单位(学籍单位、注册单位)在洛阳市所属辖区。其中，青少年组运动员年龄为18周岁以下(2004年1月1日之后出生)，社会组运动员年龄必须为18周岁以上(2003年12月31日之前出生)，市直机关组运动员须为机关事业单位人员计划管理册内正式职工。(洛报融媒记者 王子君 通讯员 沈鸿灿 文/图)