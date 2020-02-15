近10名村民被胡蜂蜇伤 救援人员爬树“摘窝”消除隐患

“胡蜂很凶，毒液掉进一名队员的眼睛里，现在还没完全恢复。”日前，市神鹰救援队嵩县大队队长汤得朝说。

队员帮张广伟(左二)穿上防蜂服

“胡蜂很凶，毒液掉进一名队员的眼睛里，现在还没完全恢复。”日前，市神鹰救援队嵩县大队队长汤得朝说。

2日下午，汤得朝接到嵩县陆浑镇翟岭村村民的求助电话：村里一棵杨树上有一个胡蜂窝，近期有近10人先后被蜇伤。他带领张广伟等队员到场看到，蜂窝在一棵杨树树梢处，约40米高，呈圆形，比篮球还大。村民说，蜂窝位置太高，大家试了不少办法都不奏效。

随后，张广伟穿上防蜂服，带上灭害灵、手锯等工具爬到了树上，不料遭到胡蜂骚扰，一只只胡蜂个头儿比马蜂还大，他不得不使用灭害灵对其喷射。最终，他用手锯把蜂窝所在的树枝锯断，蜂窝应声落下。其间，胡蜂的毒液掉进他的右眼里，疼得他一时睁不开眼。随后，汤得朝等人用编织袋将蜂窝带走妥善处置。

汤得朝提醒，近期，蜂群开始繁殖、离窝和迁居，活动比较频繁，易怒且易攻击人，在户外千万不要去招惹、碰触蜂窝。遇到蜂蜇人时，要立即蹲下，用衣物或其他物品尽量把身体暴露部位遮住，尤其要保护头部。若发现住所有蜂窝，应求助专业人员处置，不要擅自摘除。（记者 魏巍 通讯员 郭新峰 文/图）