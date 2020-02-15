河洛地理：河洛地区与河洛文化

人们常说，河洛地区是炎黄二帝为中华民族奠基的主要区域，河洛文化是黄河文化的源头和重要组成部分。何谓河洛？河即黄河，洛是洛水，河洛是黄河与洛水的并称，古时也指洛阳一带。

河洛地区示意图 绘制 雅琦

人们常说，河洛地区是炎黄二帝为中华民族奠基的主要区域，河洛文化是黄河文化的源头和重要组成部分。

何谓河洛？河即黄河，洛是洛水，河洛是黄河与洛水的并称，古时也指洛阳一带。

所谓河洛地区，就是黄河与洛水相交汇的这片广大区域。早在两千多年前，司马迁就在《史记·封禅书》中说：“昔三代之居(君)，皆在河洛之间。”这里地处黄河中下游，是中华文明的发祥地。

王屋山地处晋豫交界，南临黄河，是河洛地区的一座名山，主峰海拔1715米。《列子》中愚公移山的故事发生在这里。相传当年黄帝大战蚩尤时，曾在山顶设坛祭天，因此王屋山主峰也称天坛山。

河洛地区的具体范围，学术界多有论述，一般界定为：以洛阳为中心，西到潼关、华阴，东至郑州、开封，南抵汝河、颍河上游的伏牛山脉，北跨黄河达济源、晋南一带。当然，在不同的历史时期，其范围也会有所扩大或缩小，而非一成不变。

以洛阳为中心的河洛文化圈，则可涵盖河南省全部地区。其中，渑池、登封、巩义等与古洛阳血脉相连，文化上更是不可分割。

河洛文化孕育、诞生、成长、繁荣于河洛大地，既是黄河文化的源头，也是中华民族的根文化。

中国河洛文化研究会理事、河南省文史研究馆馆员徐金星先生认为，河洛文化博大精深，内涵丰富，如炎黄文化、河图洛书、国都文化、史官文化、姓氏文化等，都是河洛文化的重要内容。

以史前考古学文化来说，在河洛大地上，从新石器时代早期的裴李岗文化开始，到仰韶文化、河南龙山文化，再到夏文化，连绵不绝，一脉相承。

夏王朝的建立，标志着国家的诞生。中华文明的第一缕曙光，就升起在以洛阳为中心的河洛地区。

如今，世界四大文明古国中，古埃及、古巴比伦、古印度的文明早已消失，只有以河洛文化为核心的中华文明流传下来，且表现出越来越强大的生命力和凝聚力。

今年6月，洛阳获批国家级河洛文化生态保护实验区。

河洛大地生机勃勃，河洛文化正走进更多人的视野。现在，让我们撷取几个片段，来一睹它的风采。

根在河洛

陕西潼关古城，洛、渭、黄三河汇流处全景图

史前文化与王湾遗址

远古时期，河洛地区就是人类活动的中心。

裴李岗文化是新石器时代的早期文化，因最早发现于新郑的裴李岗村而得名。它在河洛地区分布较广，如偃师的马涧河及孟津寨根遗址、妯娌遗址等，出土有石磨盘、石斧、石锤等石制器具，都是这一时期的文化遗存。

仰韶文化遗址

在裴李岗文化之后，是新石器时代中期的仰韶文化。它因最早发现于渑池的仰韶村而得名，距今约7000年至5000年，炎黄二帝就生活于这一时期。紧随其后的是河南龙山文化，夏文化与之一脉相承。

洛阳王湾遗址出土的黑陶镂空高柄豆

仰韶文化又称彩陶文化，龙山文化的标志则是黑陶。在洛阳涧西的王湾遗址，彩陶、黑陶均有出土，也是这两种文化传承有序的证明。

王城公园立石上的河图洛书示意图

河图洛书的传说

《易·系辞上》中记载：“河出图，洛出书，圣人则之。”河图洛书被视为中华文明的滥觞，也是河洛文化的源头及重要标志。

古往今来，人们对河图洛书有过种种解读。相传伏羲氏时，有龙马负图跃出黄河，伏羲依此而画卦；大禹治水时，有神龟浮出洛水，大禹据其背上的图形划分九州，治理天下。

河图洛书的传说发生在洛阳，今孟津有龙马负图寺，洛宁有“洛出书处”碑等。2014年，经洛阳市申请，河图洛书的传说被列入第四批国家级非物质文化遗产名录。

告成镇的阳城遗址就在观星台不远处

禹都阳城与夏都二里头

夏是中国历史上第一个王朝，建立在河洛地区，其兴衰与洛阳息息相关。

史书记载，大禹是黄帝的玄孙，他因治水有功，被帝舜选为继承人。帝舜之子名叫商均，大禹想让位于他，就避居阳城。

阳城在嵩山之南，即今登封市告成镇。登封古属洛阳，《括地志》中称：“禹居洛州阳城者，避商均。”

后来，大禹的儿子夏启建立夏王朝，开启了“夏传子，家天下”的模式，直到“伊、洛竭而夏亡”，今偃师二里头即为夏的都城。商汤灭夏后，又在东边不远处的“下洛之阳”建都，即今偃师商城。如果你想了解夏商文化，可以到这些地方看一看。

周王城广场天子驾六雕像

周公营洛与礼乐文化

公元前1046年，武王伐纣成功，建立周王朝，两年后他就去世了。继位的成王年幼，便由叔父周公摄政。

摄政期间，周公做了几件大事，包括平定叛乱及营建洛邑、制礼作乐等。

周公营建的洛邑，一为王城，在今洛阳王城公园一带；一为成周城，在今洛阳汉魏故城附近。其中，王城是诸侯朝见天子的地方，置有九鼎，代表至高无上的王权；成周城则是驻防军队、安置殷商遗民的地方。

随后，周公又在洛阳制礼作乐，规范社会，教化人心，奠定了周王朝的八百年基业。礼乐制度是儒学的源头，春秋时期曾“礼崩乐坏”，孔子还特意从鲁国来到洛阳，向东周史官老子请教礼乐文化。

嵩阳书院

河洛文化之“五大学说”

徐金星先生常说，“五大学说”是河洛文化的重要内容，与洛阳关系密切。具体来讲就是：儒家学说起源于洛阳，道家学说诞生于洛阳，佛家学说首传于洛阳，玄学兴盛于洛阳，理学创始于洛阳。

白马寺

儒、释、道三家学说对中国传统文化的影响，世人有目共睹。其中，东周史官老子因著《道德经》五千言，被奉为道家鼻祖。洛阳白马寺始建于东汉时期，是佛教传入中国后的第一座官办寺院，又称释源祖庭。

魏晋玄学融合了儒、道学说，又称新道学。宋明理学则融合了儒、释、道三家学说，又称新儒学，其开创者为北宋时期的洛阳人程颢、程颐兄弟。

洛阳太学遗址出土的东汉熹平石经残片

史官文化与太学教育

“欲知大道，必先为史。”中国自古重视修史，史官文化就起源于河洛地区。

夏、商时期的史官，多肩负着天人沟通的使命，也称“巫史”。到西周时，周公在洛阳制礼作乐，对史官职责进行了具体分工，并被后世沿袭下来。

历代史官多由饱学之士担任，并留下了浩如烟海的史学典籍。人们常说“六经皆史”，史籍也承担着教育功能，是重要的文化载体。

以东汉时期的洛阳太学为例，这是当时全国的最高学府，规模宏大，大儒云集。汉灵帝熹平年间，学者蔡邕负责修史，为刊正经书文字，他刻印了著名的熹平石经，立于太学门外供人抄写、学习。

位于洛阳古代艺术博物馆内的景陵

姓氏文化与北魏迁都

姓氏是标示一个人家族血缘的符号，其起源可追溯到史前的母系氏族制社会。早期的姓为“女”字旁，如黄帝姓姬，炎帝姓姜。

“昔三代之居(君)，皆在河洛之间”，河洛地区是中华文明的发祥地，也是诸多姓氏的起源地。北魏太和年间，孝文帝迁都洛阳，促进民族融合，也对姓氏文化产生了很大的影响。

北魏是拓跋鲜卑氏建立的政权，曾定都平城(今山西大同)。孝文帝自幼深受汉文化的熏陶，他迁都洛阳后，全面推行汉化改革，改汉姓就是其中一项内容。

《魏书》中记载，当时孝文帝禁说胡语，要求鲜卑贵族在朝堂上改说汉语，并将鲜卑人的复姓改为汉姓。以皇族的姓氏拓跋为例，孝文帝将拓跋改为元，他的名字也由拓跋宏改成了元宏。

与此同时，他还规定鲜卑贵族死后葬在洛阳，不能北还平城。今天，邙山上有孝文帝元宏的长陵、宣武帝元恪的景陵等，都是那段历史的见证。

画外音

嵩阳书院将军柏

气炸了肺的“二将军”

在嵩山南麓的嵩阳书院，有两株古老的柏树。南边的一株斜倚在墙上，已经直不起腰；北边的一株虽然站得笔直，树干却已四分五裂，一看就是历尽了岁月沧桑。

这两株柏树，吸引了不少人围观。听说它们还有名字，一个叫“大将军”，一个叫“二将军”，人们更感兴趣了。只是，究竟哪个更年长些，一时还真不好判断。

55岁的郭先生是当地人，小时候曾随父亲住在嵩阳书院。他正陪母亲在这里游玩，听大家议论纷纷，就当起了义务讲解员。

他说，南边这株是“大将军”。当年皇帝来嵩阳书院，一进门先看见了它，就说这柏树真大，封它个“大将军”吧！“大将军”高兴得笑弯了腰，到现在也没直起来。

皇帝接着往里走，又看见一株更大的柏树，没办法，只能委屈它，封个“二将军”吧。结果，“二将军”气炸了肺，树干全都裂开了。

这还不算完。郭先生说其实后面还有株更大的，被封为“三将军”。有人好奇，就问：“‘三将军’在哪儿？”郭先生笑了：“‘三将军’太生气，自焚了！”

这当然是玩笑话。我们看了眼牌子，上面写着“二将军”的树龄，大约4500年。

中岳庙的鸽子

官道旁的鸽子

到登封中岳庙的时候，天有点儿热。

中岳庙外面的红墙有些斑驳，露出的砖棱上站着好几只鸽子。它们惬意地享受着秋日暖阳，随心所欲地在红墙上闪转腾挪，煞是好看。

同事正在拍照，有两只鸽子挑衅一般，飞来落到了他面前的石雕上。这下引起了同事的兴趣，他想抓拍鸽子飞起来的瞬间，但鸽子十分淡定，任他使出浑身解数，仍是一动不动。僵持了一会儿，一只鸽子才不情愿地扇动翅膀，飞过中岳庙前的一段唐宋官道，远离了我们的视线。

遥想当年，这条路上走过多少达官显贵、文人墨客？欧阳修、司马光……都在这条路上留下过足迹，能日日在这里流连的鸽子，也是让人羡慕。

根雕老人

古寺古塔伴银杏

嵩岳寺塔建于北魏，历史悠久，但因远离大路，平时少有人来，这里显得较为清幽。

我们到达的时候，古塔在阳光下泛着微黄的光，旁边的银杏树还是绿的。记得几年前，一个朋友来这里，正值银杏叶黄，映着古塔，她只看一眼就沉醉了，说“美得让人想哭”。

银杏叶何时才黄？我问塔后房檐下的一位老人。他正坐在那里专注地做根雕，旁边有三只小猫相伴嬉戏。

老人抬头看看天，说：“快了，一到霜降，银杏叶就齐刷刷地变黄了。那时候特别好看，不过时间也短，黄上三五天，一遇风吹雨打，叶子就落完了。”

我心里琢磨，为了这极致的美，有机会还要再来一趟。（记者 张广英 记者 曾宪平 文/图）