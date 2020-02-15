孟津县中医院骨伤科主治医师王社光：待患者如亲人

29日上午，在孟津县中医院骨伤科办公室里，“第四届孟津县十大道德模范”、35岁的王社光笑呵呵地接受了我们的采访。

29日上午，在孟津县中医院骨伤科办公室里，“第四届孟津县十大道德模范”、35岁的王社光笑呵呵地接受了我们的采访。

爱开小处方收获患者感谢

“有一个高中生，写来感谢信说我像‘江湖好汉’！”王社光说着，像个孩子一样笑了起来。感谢信里这位高中生说，他印象中的医生是非常严肃、不苟言笑的，但王社光改变了他的印象——“黢黑的皮肤、毛寸头、圆脸，还有标志性的爽朗笑声……开小处方为我省钱，仿佛看到了一个豪爽的江湖好汉……”

“王社光，好医生，医术高，人人颂……”前不久，70多岁的谢先生因腿部受伤到孟津县中医院骨伤科住院治疗，没想到“处方小，花钱少，见效快”，感激之余，他便给主治医师王社光写了一封表扬信。

这些年，王社光收到了很多患者的感谢信。他说：“作为医生，就应当待患者如亲人。能让患者少花钱解除病痛，是我最有成就感的时候，也是我一生追求的目标。”

帮“穷”朋友守护健康

王社光有不少“穷”朋友，孟津县白鹤镇王良村的贫困户老任就是其中一位。60岁的老任从小患小儿麻痹症，贫穷了大半辈子，2018年摘掉了贫困户帽子。2019年老任在给羊打草时，不小心被打草机绞伤了右手。在该县中医院治疗时，老任很沮丧，害怕右手恢复不了正常功能，会让他返贫。

老任住院10天，王社光除了为他精心治疗，还一有空就找他谈心，两人结下了深厚友谊。老任出院后，王社光经常给他打电话，询问身体状况，还抽空去他家回访。

像老任这样的“穷”朋友，王社光还有20多个。王社光经常说：“身体健康了，才有力气摘掉贫困帽子。我能为他们做的，就是竭尽所能，守护他们的身体健康。”

王社光说，他成长于驻马店市的农村，现在接触的患者很多来自农村，帮助他们早已成了习惯。

精于专业，潜心钻研技术

毕业于河南科技大学临床医学系的王社光，到孟津县中医院骨伤科工作已有10年。

2014年至2016年，王社光到河南省洛阳正骨医院、河科大第一附属医院等大医院进修，学习手足显微外科先进技术。2016年8月，他学成归来后，便牵头在孟津县中医院成立了该县首个手足显微外科。

担子重、压力大，王社光经常一个人干几个人的活儿，值班、查房、接待患者、做急诊手术，除了吃饭、睡觉，他基本上就在病房、手术室里连轴转。

10年间，他成功完成了上千例手术，取得多项手术技术的突破，让患者就近得到及时救治，降低了致残率，大大减轻了他们的就医负担。

2020年1月，王社光入选“第四届孟津县十大道德模范”。面对获得的荣誉，他说：“虽然自己能力有限，但能帮助别人就要多帮一些。”（记者 冯莹雅 通讯员 司继红）