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讲理堂里话振兴（出彩洛阳 圆梦小康）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-30 08:27

　　深秋的洛宁县罗岭乡讲理村，漫山红叶似霞，层林尽染如画。绿水青山环绕的村庄中，有一处古色古香的“大院”，灰砖墙、红窗棂、歇山顶，门楣上有三个金色大字——讲理堂。几百年来，这里是村民说理、议事的场所，承载着讲理村的美丽乡愁，讲述着新时代的振兴故事。

　　讲理村因讲理堂而得名。自明末以来，族人之间有了纠纷，皆来这里“论长短”“解疙瘩”。多年前，因地偏人穷，小到树苗，大到地界，村民事事必争，讲理堂名存实亡，村务工作没法开展，惠农政策难以落地，讲理村成了贫困村。“精力都用在了生气上，哪还有工夫脱贫致富？”村民对此感触颇深。

　　乡村振兴，既要塑形，也要铸魂。“讲理文化，就是俺们村的魂。”村党支部书记金相超说，几年前，村委多方筹资，将一处清朝时建成的旧院落改建为讲理堂，这里不仅调解邻里纠纷，还组织各种文化活动，正家风、聚正气、宣扬善孝文化，“老古董”成了以文化人、以德育人的新阵地。

　　变化不止于此。变讲理堂为“议事厅”，小到砌一堵墙、砍一棵树，大到建设家风家训馆、讲理村大食堂，大事小情都拿来晒一晒、议一议。变讲理堂为“大课堂”，村委请来各路专家，脱贫政策、惠农项目、致富门路，手把手教村民种核桃、种烟叶，全村人均年收入从5年前的3000元，增加到去年的1.5万元。既解民怨，又聚民智，文化的“软实力”变成了发展的“硬支撑”。

　　以家风促民风、以民风促经济。讲理堂仿佛是一粒种子，弘扬以理服人、以礼待人的传统文化，凝聚新风尚、涵养精气神，推动了乡村的风气之变、治理之变、发展之变。文化是河洛山乡最大的优势。坚持文化为魂，注重保护文化遗产，着力挖掘民风民俗，我们才能留住美丽乡愁、传承优秀文化、倡树文明新风，更好地将文化资源优势转化为发展优势。

　　先“振”人心，再“振”乡村。讲理村的故事，又何尝不是我市坚持党建引领、推进“三治并进”和服务进村(社区)的生动样本。用好乡村文化的源头活水，既把准共治的“脉搏”，提高共建的“品质”，又提升共享的“温度”，我们就能凝聚起强大精神合力，以“文化之火”照亮乡村振兴之路。（郭旭光）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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