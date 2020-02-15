宜阳县武坟村的“土疙瘩”卖到了城里的大超市

眼下，又到了红薯集中上市的季节。近段时间，洛阳市宜阳县董王庄乡武坟村十分热闹，一车又一车红薯从这里销往市区的大张超市。

眼下，又到了红薯集中上市的季节。近段时间，洛阳市宜阳县董王庄乡武坟村十分热闹，一车又一车红薯从这里销往市区的大张超市。

“超市一天来村里收5000公斤，咱村的红薯不愁卖了！”田间地头，说起红薯的好销路，村民们干劲十足。

放眼望去，武坟村的红薯地里呈现一派喜人的丰收景象。经过机械化收割作业后，一堆堆“破土而出”的红薯摆满了田间地头，这些红薯果形饱满、色泽诱人，农民们正忙着捡拾装箱、搬运入库。

45岁的村民炊会强在地里忙得不亦乐乎。过去在村里经营小饭店的他，去年流转了40亩土地，种起了红薯。

从未种过红薯的他，为什么放下了手头的生意，干起了农活？

“这都是卢书记给大家找的好路子！”炊会强喜笑颜开。

炊会强口中的卢书记名叫卢鑫，是武坟村的驻村第一书记。这几年，村里带领大伙儿搞种植、搞养殖，扶贫产业红红火火。2018年年底，该村已实现整村脱贫。

脱了贫如何稳得住，卢鑫开始了新的探索。武坟村地处丘陵山区，适合红薯种植。2018年，经过考察，卢鑫带回了一种优良品种红薯“西瓜红”。

“这种红薯品相好、口感好，市场前景广阔。”卢鑫说，为了让村民认可这一新品种，他把买回来的红薯蒸好，在村里开会时分给大家品尝。

“这红薯吃着咋样？中不中？今年咱都种这吧？”卢鑫挨个找种植大户做工作，当年试种了60余亩。

去年，红薯丰收了，卢鑫邀请董王庄乡其他几个贫困村的驻村第一书记为“西瓜红”代言。第一书记们拉着1000多公斤品种红薯来到宜阳县城现场售卖，因红薯颜值高、口感香甜，很快销售一空。更令人兴奋的是，原来几毛钱一公斤的红薯卖出四块多的高价。一时间，十里八乡的人都跑到武坟村打听“西瓜红”。

这下，卖出了希望，卖出了信心。村民们看到了收益，纷纷开展种植。武坟村“西瓜红”的种植面积达到400多亩。

规模上来了，销路咋办？今年红薯丰收前，卢鑫多方推销、联系，用“西瓜红”敲开了大张超市的门。

“‘西瓜红’是南方的网红品种，口感干面甜，蒸、煮、烤都好吃，深受市场欢迎。”大张超市负责采购的业务员张怡说，同等品质下，超市更欢迎本地的扶贫产品。

“咱的红薯亩产2000公斤左右，种植‘西瓜红’每亩地能比过去增收4000元左右。”卢鑫说，他希望通过这两年的努力让老百姓明白，只要农产品品质好，就有销路、能赚钱。

眼看今年的红薯销售火爆，卢鑫已经制定好了新的计划：“明年，给咱武坟村的红薯申请农产品品牌，打出咱自己的牌子，真正形成稳定的增收致富产业。”

深秋的武坟村，一串串红润硕大的红薯映红了庄稼人的笑脸，更为村民们带来了“香甜”的幸福生活。(洛报融媒记者 李冰 文/图)