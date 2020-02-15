洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

宜阳县武坟村的“土疙瘩”卖到了城里的大超市
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-29 21:16

　　眼下，又到了红薯集中上市的季节。近段时间，洛阳市宜阳县董王庄乡武坟村十分热闹，一车又一车红薯从这里销往市区的大张超市。

　　“超市一天来村里收5000公斤，咱村的红薯不愁卖了！”田间地头，说起红薯的好销路，村民们干劲十足。

　　放眼望去，武坟村的红薯地里呈现一派喜人的丰收景象。经过机械化收割作业后，一堆堆“破土而出”的红薯摆满了田间地头，这些红薯果形饱满、色泽诱人，农民们正忙着捡拾装箱、搬运入库。

　　45岁的村民炊会强在地里忙得不亦乐乎。过去在村里经营小饭店的他，去年流转了40亩土地，种起了红薯。

　　从未种过红薯的他，为什么放下了手头的生意，干起了农活？

　　“这都是卢书记给大家找的好路子！”炊会强喜笑颜开。

　　炊会强口中的卢书记名叫卢鑫，是武坟村的驻村第一书记。这几年，村里带领大伙儿搞种植、搞养殖，扶贫产业红红火火。2018年年底，该村已实现整村脱贫。

　　脱了贫如何稳得住，卢鑫开始了新的探索。武坟村地处丘陵山区，适合红薯种植。2018年，经过考察，卢鑫带回了一种优良品种红薯“西瓜红”。

　　“这种红薯品相好、口感好，市场前景广阔。”卢鑫说，为了让村民认可这一新品种，他把买回来的红薯蒸好，在村里开会时分给大家品尝。

　　“这红薯吃着咋样？中不中？今年咱都种这吧？”卢鑫挨个找种植大户做工作，当年试种了60余亩。

　　去年，红薯丰收了，卢鑫邀请董王庄乡其他几个贫困村的驻村第一书记为“西瓜红”代言。第一书记们拉着1000多公斤品种红薯来到宜阳县城现场售卖，因红薯颜值高、口感香甜，很快销售一空。更令人兴奋的是，原来几毛钱一公斤的红薯卖出四块多的高价。一时间，十里八乡的人都跑到武坟村打听“西瓜红”。

　　这下，卖出了希望，卖出了信心。村民们看到了收益，纷纷开展种植。武坟村“西瓜红”的种植面积达到400多亩。

　　规模上来了，销路咋办？今年红薯丰收前，卢鑫多方推销、联系，用“西瓜红”敲开了大张超市的门。

　　“‘西瓜红’是南方的网红品种，口感干面甜，蒸、煮、烤都好吃，深受市场欢迎。”大张超市负责采购的业务员张怡说，同等品质下，超市更欢迎本地的扶贫产品。

　　“咱的红薯亩产2000公斤左右，种植‘西瓜红’每亩地能比过去增收4000元左右。”卢鑫说，他希望通过这两年的努力让老百姓明白，只要农产品品质好，就有销路、能赚钱。

　　眼看今年的红薯销售火爆，卢鑫已经制定好了新的计划：“明年，给咱武坟村的红薯申请农产品品牌，打出咱自己的牌子，真正形成稳定的增收致富产业。”

　　深秋的武坟村，一串串红润硕大的红薯映红了庄稼人的笑脸，更为村民们带来了“香甜”的幸福生活。(洛报融媒记者 李冰 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·要和水银体温计告别 今后量体温该用啥
  • ·65岁的他“感冒”没两天 竟然腰痛难忍
  • ·全身“油光光” 她出生时只有980克
    		•
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏...
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
        深秋天渐寒，游赏去何方？不要远，只要景美；不要近，只要野趣；不要人多，只要清静。这样的地方哪里有？走...
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
  • ·自己制奶茶 真正无添加
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳重点项目齐发力 当好发展“先行官”
  • 离职、退休人员注意！洛阳正在对个人...
  • 老年人学车，不妨听听这些建议
  • 何伟到郑州市洛阳商会调研
  • 省委综合调研组来洛
  • 洛阳戏曲界深入学习《习近平总书记给...
  • 敦煌供养人像：穿越千年的时尚
  • 张旭：人民警察就是要为群众守平安（...
  • 洛阳持续深入实施乡村振兴战略 在希望...
  • 栾川县庙子镇敬老院为一对“新人”举...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月28日
  • · 建议：网剧《风起洛阳》能“上星”播出
    • 精彩图片
    新安县发展大河田园沟...
    多彩陆浑 美丽湿地
    洛阳北控水务集团有限...
    中信重工：“洛阳造”...
    精彩热帖

    赏粉黛乱子草

    畅游天囿牡丹园

    网红树下 金色童年

    爱这秋之美
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605