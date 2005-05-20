洛阳市残联为特殊教育学校学生送校服

今日上午，宜阳县特殊教育学校的操场在秋日的晨光中，显得格外美丽。该校60多名学生开心地等候洛阳市残联工作人员为他们送来新校服。

今日上午，宜阳县特殊教育学校的操场在秋日的晨光中，显得格外美丽。该校60多名学生开心地等候洛阳市残联工作人员为他们送来新校服。

载着新校服的车刚驶进校园，孩子们就围了上来。操场上，孩子们高兴地列队领校服。一名三年级的小男孩看到校服包装袋上有自己的名字，紧紧拽着袋子不撒手。听到老师说可以到教室换上新校服，孩子们激动地开始把校服往教室搬运。一个身材瘦小的男孩子更是先穿上校服，尔后麻利地将一捆校服扛在肩上。每个孩子领走的是一套春秋校服还有一套夏季校服。穿上新校服的孩子们高兴极了，有的还迫不及待地跑到操场上摆姿势拍照留影。

“看到孩子们领到新校服这么开心，我们也很为他们高兴！”市残联党组成员、副理事长张媛媛感慨地说，她是一个高一孩子的母亲，看到这些特殊的孩子，她总想“格外疼爱”。

原来，今年9月开学后不久，市残联工作人员就已经统计了孩子们的身高，随后联系服装企业，经过选料、选款等过程，按统计名单为孩子们“量身定制”新校服，所以每套校服的包装袋上都有孩子的班级和姓名。

这是市残联为特殊教育学校学生送校服活动的一个缩影。这批校服共有500余套，从今日起，将分批发放给汝阳、栾川、洛宁、新安等县区的特殊学生们。（洛报融媒体记者 冯莹雅 通讯员 杨润颖 文/图/视频）