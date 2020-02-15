孟津县常袋镇半坡村：“故事宣讲”接地气 大家听得入了迷

今日上午，“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”百姓宣讲暨“听党话、感党恩、跟党走”主题宣讲活动在洛阳市孟津县常袋镇半坡村举行，宣讲员用鲜活、接地气的语言讲述脱贫攻坚成果和故事，吸引全村50余名群众和党员前来听讲。

宣讲员

今日上午，“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”百姓宣讲暨“听党话、感党恩、跟党走”主题宣讲活动在洛阳市孟津县常袋镇半坡村举行，宣讲员用鲜活、接地气的语言讲述脱贫攻坚成果和故事，吸引全村50余名群众和党员前来听讲。

宣讲现场，驻村第一书记、脱贫户代表等4名宣讲员从典型事件、典型人物出发，以讲故事的叙事手段传达脱贫攻坚成果和经验。说到动情处，宣讲员运用肢体语言作演绎，赢得在场听众的阵阵掌声。

2020年是全面建成小康社会收官之年，为切实展现全面建成小康社会的历程、成就与经验,洛阳市组织“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”百姓宣讲暨“听党话、感党恩、跟党走”主题宣讲活动。

据了解，该活动分为市级示范宣讲和全市集中宣讲。27日起，市级示范宣讲团将分组走进洛阳市有脱贫攻坚任务的13个县(市、区)开展示范宣讲，宣讲成员有洛阳市优秀村支部书记、驻村第一书记，脱贫攻坚领域的先进典型以及百姓名嘴等。他们将通过客观数据、典型事例、切身感受,深入宣讲习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,党带领人民群众脱贫攻坚取得的成就和经验等内容。以“理论+故事”“理论+文艺”等寓教于乐的形式，让听众听得懂、愿意听、喜欢听。（洛报融媒记者 何奕儒）