洛阳今天多云转阴天部分地区有小雨 气温13℃到17℃

今天多云转阴天，部分地区转小雨或零星小雨，偏北风转东北风3级到4级，气温13℃到17℃。

深秋的温暖，让人格外贪恋。昨日午后，气温站上了“2”字头，不过阳光已略显疲态，太阳不时躲进厚厚的云层休息，而温暖，也只是冷空气到来前的铺垫。

自今日起，舒适宜人的日子不再，接下来的一段时间，阴天会是常态。冷空气将带来秋风、秋雨和降温的消息。

市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受冷空气扩散及高空短波槽影响，预计我市今天多云转阴天，部分地区转小雨或零星小雨，偏北风转东北风3级到4级，气温13℃到17℃；明天阴天有小雨，偏东风2级到3级，气温10℃到14℃。

在冷空气和雨水的联手打压下，本周我市气温下降很快，大家要适时添衣。虽然老话有“春捂秋冻”之说，秋天冻一冻对身体有好处，但是“秋冻”也有讲究。 “秋冻”是指到了秋天要晚一点儿穿上厚衣服，通过“冻”增强人体对环境的适应能力，从而增强体质。不过，要注意的是，盲目“秋冻”不仅起不到强身健体的作 用，还容易冻出病来。

一场秋雨一场寒，十场秋雨要穿棉。接下来，冷空气一波接着一波，我们都要与秋裤形影不离了，厚衣服也可以准备起来了。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）